COVID en Jalisco: Regreso a las aulas divide a padres de familia

Luego de que en la última semana casi se cuadruplicaran los casos confirmados diarios de COVID-19 en Jalisco, entre los cuales ya hay contagios de Ómicron, las opiniones de padres de familia están divididas sobre el regreso presencial a las aulas.

Desde el pasado 3 de enero las y los estudiantes volvieron a clases de manera virtual, según las determinaciones de la Mesa de Salud del Estado, previendo que el próximo 17 de enero regresen de manera presencial, sin embargo, algunos padres de familia prefieren que se extienda la modalidad en línea para evitar que la salud de sus hijos y de sus familias ponga en riesgo.

“Lo mejor sería esperar un poco más”

Tal es el caso de Barah Bernáldez, quien señaló que es preferible seguir acompañando a su hijo en casa, quien apenas entró a primero de primaria, pese a saber que está adquiriendo los conocimientos básicos como leer, sumar, o restar. Sin embargo, dijo, los conocimientos realmente no se sacrifican si las madres y padres de familia se mantienen al pendiente de ellos.

“A mí sí me gustaría que siguieran en línea por lo menos hasta finales de enero porque mucha gente se ha reunido por las festividades decembrinas, por ejemplo ya en nuestra casa hubo un positivo y cuántas personas así no van a salir en varias familias y a mí sí me preocupa mucho eso. Siempre y cuando los papás pongamos de nuestra parte, que uno se ponga con ellos una media hora, una hora al día, no se van a atrasar tanto y la salud de todos está más segura”, contó.

Antonio, el hijo de Carolina Antillón, también cursa el primer grado de primaria. En el salón del pequeño, dijo, ya hay niños que están yendo a clases presenciales, pero ella decidió no llevarlo todavía pese a que son alrededor de 15 pequeños.

“A mi me preocupa mucho el alza de contagios que está habiendo ahorita, muchísima gente se está contagiando. En lo personal me gustaría que aplazaran un poco más el regreso presencial a clases. Aunque como papás nos preocupamos de que siempre vayan al corriente en clases, lo mejor sería esperar un poco más en lo que disminuyen nuevamente los contagios”, dijo.

Vanesa Arias mamá de Braulio, quien cursa el cuarto grado, e Isabella quien va en sexto año, señaló que si bien a Braulio no le ha ido como se esperaba en la virtualidad, e incluso durante 2020 tuvo que sacarlo de la escuela y contratar a una maestra particular, la salud de sus hijos y de su familia es más importante, y estaría dispuesta a hacer un esfuerzo doble para seguirlos acompañando en casa pese a sus jornadas laborales.

“A mí me gustaría que se quedaran en casa por la situación de que han incrementado los casos de COVID, no me gustaría porque ya ha sido mucho encierro y perdida respecto de sus estudios. Pero quiero ser responsable y consciente que quizá la situación no sea mejor para que regresen a la presencialidad, pero habremos de acatar lo que las autoridades determinen”, expresó.

Alejandro Sánchez quien tiene a su hija en primero de kinder y Cristina Vargas quien tiene dos hijas en primaria y una en preparatoria, señalan que es mejor que los niños vuelvan a clases porque ya se han atrasado lo suficiente durante el poco más de un año que estuvieron en la virtualidad.

Para Cristina, por ejemplo, es mejor que los menores regresen a clases porque es necesario para su educación y para motivar sus habilidades sociales, además de que, dijo, si las familias ya llevan a sus hijos de paseo a las plazas comerciales o fiestas, por qué no deberían entonces estar en un aula con las medidas adecuadas.

“Quizá se está haciendo mucho ruido por este nuevo pico de contagios, pero ya es necesario que los menores regresen a clases presenciales. Hemos visto que Omicron se propaga más rápido, pero también, con las personas ya vacunadas es menos peligroso”, añadió Alejandro.

Por su parte, el representante de la Asociación de Padres de Familia, José Luis Sánchez, explicó que será necesario que las autoridades estatales definan una nueva ruta luego del análisis al incremento de contagios dado en la última semana para determinar la mejor opción para las y los alumnos.

Para él, existe la confianza en la Mesa de Salud y el Gobierno de Jalisco tome las medidas más adecuadas debido a que, hasta el momento, se les ha dado la opción a los padres de familia para decidir por sí mismos si envían o no a sus hijos a la presencialidad, por lo que, por el momento, lo mejor es mantener la prevención de contagios desde casa.

“El primer filtro seremos nosotros los padres de familia con base en la prevención que tengamos en casa y en el cuidado de nuestros niños. Nosotros debemos determinar además si el niño tiene un contagio, pues definitivamente no lo deben enviar a la escuela. Tenemos que dar seguimiento al tema del virus y los contagios en esta próxima semana, que es la semana decisiva, para ver si la autoridad determina el regreso a clases, o si lo hacen escalonado”, expresó el representante.

COVID en Jalisco: Estiman que apenas viene el pico máximo

De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, en Jalisco el cuarto pico de contagios podría llegar a finales de enero del próximo 2022.

Mientras al 24 de diciembre pasado se tenía una tasa de 184 contagios por cada 100 mil habitantes, incluyendo casos no identificados mediante alguna prueba de detección de COVID, sin embargo, para la semana del 27 de enero los casos podrían llegar a ser de al menos 916 contagios por cada 100 mil habitantes diariamente.

