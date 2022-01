COVID en Jalisco: Sigue en pie el regreso a clases presenciales, pese a crecimiento de contagios

A pesar del incremento de casos de COVID-19 la vuelta a clases presenciales para el 17 de enero sigue en pie, afirmó el gobernador de Jalisco; argumentó que la decisión de adelantar la reunión de la Mesa de Salud es para anticiparse a un crecimiento del problema y dijo que la buena noticia es que, pese al aumento de contagios, no hay ningún tipo de presión en la ocupación hospitalaria, ni en la letalidad.

"No podemos regresar a un escenario de detener las cosas"

El mandatario estatal descartó volver a parar actividades en algún sector y adelantó que evaluarán que se solicite el certificado de vacunación para algunas actividades que impliquen reuniones masivas.

“Por lo pronto no (se modifica el regreso a clases) sigo creyendo que en las escuelas se puede cuidar mejor las medidas de sanidad que lo que se puede hacer en la calle. No soy yo el que toma esa decisión, esa decisión se toma a partir de criterios técnicos y será un tema que se discutirá en la mesa el próximo lunes. El otro gran tema es si se va a hacer obligatorio para algunas actividades presentar el certificado de vacunación, particularmente para actividades de ocio que impliquen reuniones masivas; habrá que ver si se va a revisar algo de los aforos. Lo que sí puedo decir es que no podemos regresar a un escenario de detener las cosas, hay que seguir para adelante, hay que hacerlo con cuidado, pero si se tiene que ajustar alguna medida se tomará la decisión que sea la más adecuada”, precisó.

Sobre la vacunación a maestros y personal escolar, el secretario de educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, comentó que esperan que el Gobierno federal determine las fechas y dijo confiar en que se dé antes de la vuelta a las aulas.

“No creo, que se posponga el regreso a clases presenciales, la mesa de salud adelanta su sesión ahí seguramente se va a tener mayor claridad sobre la vacunación y puede ser un factor que considerar. La ruta es muy clara, nosotros anhelamos la presencialidad por todos los beneficios que da”, expuso.

Para la vacunación el gobierno estatal contempla reabrir el módulo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías; además de otro punto de aplicación que está un por definir.

Irresponsable manifestación de UdeG

En otros asuntos, el gobernador afirmó que le tiene sin cuidado que la Universidad de Guadalajara (UdeG) retome sus manifestaciones en demanda de presupuesto y respeto a su autonomía. Calificó como irresponsable que usen a los jóvenes para hacer ese tipo de ejercicios en plena pandemia. Advirtió que no volverá hablar del tema.

OA