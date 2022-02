COVID en Jalisco: Millennials evaden refuerzo con Cansino; vacuna es segura

El pasado 22 de febrero volvió a abrir la plataforma estatal para aplicar el refuerzo de vacunación contra el COVID-19 a personas mayores de 30 años que recibieron su última dosis antes del 28 de octubre.

“Hay países que piden el refuerzo como requisito de entrada y Cansino no está aprobada”

En las dos campañas pasadas, habilitadas el 11 y el 18 de febrero, las citas se agotaron a las pocas horas de haber sido lanzadas. Entonces se aplicó el refuerzo con el laboratorio AstraZeneca.

Sin embargo, la campaña que fue habilitada el pasado 23 de febrero, también de refuerzo para mayores de 30 años contra el coronavirus bajo el biológico de Cansino, permanece abierta.

De acuerdo con un sondeo realizado por este medio de comunicación, una de las causas podría relacionarse con que hay muchas personas mayores de 30 años que no quieren ser inmunizadas con la vacuna de Cansino debido a las “anomalías” que se han presentado con ella.

Entre lo señalado por las y los lectores se encuentra, por ejemplo, que hay países que no aceptan a viajeros que se han aplicado el biológico de este laboratorio debido a que la Organización Mundial de la Salud no ha validado sus estudios y evidencias, así como la falta de confianza que tienen en esta vacuna.

“Hay países que piden el refuerzo como requisito de entrada y Cansino no está aprobada”, dijo Alejandra Morán, mientras que Luis Moctezuma señaló que en lo personal él tampoco lo hará por la misma razón. “Es mi único motivo, ha mostrado buenos resultados pero así la burocracia internacional”, expresó.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la Delegación Jalisco de la Secretaría del Bienestar, hasta el momento no se tiene previsto que la vacuna de refuerzo vaya a aparecer en el certificado de vacunación oficial expedido por la Secretaría de Salud Federal.

“Bien, si lo pienso a mí me gustaría que el refuerzo fuera de la misma vacuna que mi esquema base. Si me hubieran puesto Cansino no veo problema. No sé, sé que quizá es lo mismo pero preferirá que sea la misma vacuna que ya me puse”, dijo por su parte Jacqueline Hernández, mientras que José Luis Hernández admitió tener miedo de posibles complicaciones si llega a mezclar las vacunas de distintos laboratorios.

Cansino es segura y no hay contraindicaciones, afirma el laboratorio

A partir de que se informó que en México comenzaría a aplicarse el biológico de Cansino como refuerzo en algunas entidades, sin importar a qué laboratorio correspondía el esquema base, a través de su cuenta oficial Cansino informó que el uso de su vacuna como refuerzo es seguro y confiable.

Explicó que en primer lugar es necesario distinguir entre el esquema de vacunación que recibimos al principio de la estrategia nacional de vacunación, de los refuerzos. En el caso de su laboratorio, recordó, el esquema base se compone de una sola dosis, mientras que otros laboratorios requieren dos dosis con al menos cuatro semanas de diferencia entre cada aplicación.

“Entonces, ¿se puede combinar la vacuna Cansino con vacunas de otras farmacéuticas? ¡Depende! No lo recomendamos como medida para completar el esquema de vacunación, pues nuestra unidosis representa por sí sola un esquema completo. Es suficiente para protegerte. Sin embargo, si se trata del refuerzo, no existen contraindicaciones”, aseveró el laboratorio a través de su cuenta.

Además, recientemente el laboratorio publicó los resultados de la Fase III de su análisis de eficacia, los cuales, aseveró Cansino, dieron 96% de eficacia contra la forma grave de la enfermedad, 14 días después de haber aplicado la vacuna en personas mayores de 18 años.

Los resultados, que fueron publicados en diciembre pasado en la revista médica británica The Lancet, señalaron también que durante esta fase del estudio no se informaron efectos adversos graves relacionados con la vacuna.

