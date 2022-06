COVID en Jalisco: Alumnos de la UdeG apoyan el regreso obligatorio del cubrebocas

Los alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) respaldaron la decisión de la Casa de Estudios para volver obligatorio de nuevo el uso de cubrebocas en sus instalaciones.

"Toda mi familia se enfermó de COVID y tratamos de cuidarnos mucho, no bajar la guardia. Nos dijeron que no usáramos pero yo lo seguí usando”

Ante el incremento de casos del nuevo coronavirus que se han registrado en las últimas semanas en Jalisco y derivado de las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud de la UdeG, a partir de este miércoles el uso del cubrebocas es obligatorio, de nuevo, en todas sus instalaciones.

“Era necesario seguir utilizando el cubrebocas porque la pandemia no ha terminado. Toda mi familia se enfermó de COVID y tratamos de cuidarnos mucho, no bajar la guardia. Nos dijeron que no usáramos pero yo lo seguí usando”, dijo Marco Esteban Hernández, alumno de la Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus.

No fue el único, pues otros alumnos también respaldaron la decisión, ya sea por sentirse vulnerables o por tener experiencias cercanas con el COVID-19.

Daniela Barrios, por ejemplo, sufrió el fallecimiento de su papá a causa del virus, por lo que opinó el uso de cubrebocas se debe mantener

“Es un tema delicado, seguimos en pandemia y ha habido varios contagios desde que lo quitaron (el cubrebocas), el virus se ha propagado más fácil. Mi papá murió por ello, es un tema difícil porque (el virus) impacto en las familias, escuelas, trabajos, entre otras. Debieron dejarlo todo el tiempo porque de nuevo se propagó”, señaló.

“Aunque el gobierno nos puso en semáforo verde, aún hay muchos contagios. Para mí no se debió haber quitado"

Christopher Córdova, quien recibe quimioterapias, destacó que para él nunca fue opción quitárselo pues es muy vulnerable a la enfermedad.

“Aunque el gobierno nos puso en semáforo verde, aún hay muchos contagios. Para mí no se debió haber quitado. Se me hace bien (que la UdeG lo haya hecho obligatorio de nuevo) ya que muchos jóvenes siguen yendo a fiestas y eso y son lugares donde no se sabe si tuvieron COVID y con el uso de cubrebocas se puede prevenir el contagio”, compartió.

Mientras que la alumna Sam Medina añadió que no fue correcto quitarlo, en primer lugar, porque muchos usan transporte público y este es un foco de contagios.

“Muchos alumnos usamos el transporte público y era un riesgo no usar el cubrebocas. Fue algo bueno volverlo a usar para que por fin se termine la pandemia. En mi círculo sí hubo dos o tres personas que enfermaron después que se quitó el cubrebocas, está bien que lo vuelvan a poner para que sea acompañado usarlo en el transporte público y en la preparatoria”, señaló.

JM