Un total de mil 211 pruebas de detección rápida de COVID-19 fueron aplicadas en la última semana en los módulos montados por la Secretaría de Salud Jalisco en la Zona Metropolitana y las 13 regiones sanitarias.

Así lo informó este lunes la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), que dijo, del total resultaron positivas el 19%. Lo anterior quiere decir que en promedio, de cada cinco pruebas al menos una dio positivo al coronavirus.

La entrategia, dijo, continuará hasta el 30 de diciembre. De lunes a viernes, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas, y hasta el próximo 30 de diciembre, la Secretaría de Salud Jalisco estará realizando pruebas rápidas gratuitas para detectar COVID-19.

Los módulos se encuentran, en el caso de Guadalajara, a un costado de la presidencia municipal en el Centro Tapatío; en Zapopan estarán en la estación del Tren Ligero Zapopan Centro, en Tonalá en la Plaza Tonalá y en Tlaquepaque en los Portales de la Presidencia Municipal Tlaquepaque.

También habrá pruebas de COVID-19 gratuitas en puntos públicos de las regiones del Estado como Colotlán, Tamazula, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca y Puerto Vallarta, entre otros. Los domicilios se publican en la página de coronavirus.jalisco.gob.mx y en las redes sociales de la Secretaría de Salud Jalisco, donde además se comparte información de interés sobre el virus, así como las campañas de vacunación anticovid vigentes.

Las tomas se realizan a población (niños y adultos) con síntomas respiratorios como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, tos, dolor de pecho, dolor de garganta y/o escurrimiento nasal. De esta forma las personas podrán conocer su diagnóstico y tomar medidas preventivas y atención médica en caso de requerirse.

Estas son las recomendaciones para evitar el incremeneto de casos

La dependencia estatal solicita a la población a usar cubrebocas en caso de padecer cualquier enfermedad respiratoria, aunque no sea COVID-19; o bien, si se encuentra inmunosuprimido o se siente en riesgo de contagio. Usarlo es un derecho.



Asimismo, se recomienda seguir con el lavado frecuente de manos con agua y jabón y/o usar gel alcoholado al 70%; evitar las aglomeraciones en espacios cerrados. Con estas medidas se protege a las personas vulnerables y a quienes no se han vacunado.

Para disminuir el riesgo de gravedad, es importante vacunarse contra COVID-19 (disponibles sólo en edad de cinco a once años)



De igual forma es importante vacunarse contra la influenza (adultos mayores, niños de 6 meses a 5 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y personal de salud).

En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, no automedicarse, acudir al médico. Usar cubrebocas adecuadamente, aunque no sea COVID-19 y en caso de tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre menor a 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de la infección.

En caso de que una persona requiera mayor información, o desee solicitar orientación sobre la enfermedad o la aplicación de pruebas de detección del virus, puede llamar al Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco al teléfono 33 3823 3220

Saber más

Requisitos y domicilios de los puntos de vacunación consultar el sitio: https://bit.ly/2Sxbz71

Más información en el portal de coronavirus.jalisco.gob.mx.

MF