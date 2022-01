COVID: “Tener certificado de vacunación no te excluye de estar infectado”, critican en redes sociales

Usuarios en redes sociales han compartido su opinión sobre una de las medidas que lanzó el Gobierno de Jalisco ante el alza de casos de COVID-19 en el estado, la cual involucra pedir certificado de vacunación para ingresar a algunas actividades como ingreso a bares y antros, conciertos, exposiciones y salones y eventos o en su caso, si no tienes este documento, una prueba PCR negativa de máximo 48 horas de realizada en un laboratorio privado avalado por la Cofepris.

Si bien, tapatíos no están en desacuerdo en que se pida el certificado de vacunación pero creen que esta medida resulta insuficiente si lo que se pretende es detener los contagios, pues creen que complementar este documento con una prueba COVID negativa podría ser mejor opción.

Aquí algunos comentarios: Bere C Iñiguez en Facebook, nos compartió en una de las publicaciones hechas por este medio: “Apuesten a las pruebas es la única forma de evitar que la gente se presente contagiada a bares y eventos masivos, lo estamos viendo los vacunados están contagiándose también y me atrevo a decir que aún más que los no vacunados en mi oficina la mayoría de los vacunados ya están contagiados lamentablemente”, logrando hasta el momento este comentario más de 50 reacciones a favor.

Paul Cross comentó por su parte: “Entonces un vacunado contagiado, claro que puede entrar… jajajajaja. Este gobierno y sus medidas idiotas”.

Kat Danni: Debería ser PCR negativa para todos, el papelito de vacunación no quita que puedan estar infectados.

Barbie Salaguirre: “Es tonto el requisito que pidan cartilla de vacunación o prueba PCR ya que el estar vacunado no te exime de contagiarte o contagiar al resto... en ese caso todos para entrar deberían de presentar la prueba PCR”.

Laura Sánchez: “Estoy en desacuerdo . Los que tienen vacuna también se enferman. Entonces el certificado es un pase de control , no refleja el estado de salud de las personas”.

Cabe mencionar que esta medida es parte de otras seis que anunció el Gobierno de Jalisco para actuar ante el incremento de casos de ómicron en el Estado, las cuales entrarán en vigor a partir de este viernes.

