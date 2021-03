COVID-19 en Jalisco: Definen 26 puntos de vacunación en Tlaquepaque

Finalmente, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) confirmó que a partir de mañana estarán habilitados 26 puntos en donde se comenzará a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores en Tlaquepaque.

“La aplicación del biológico se realizará el próximo 8 de marzo en un horario de 08:00 a 16:00 horas o hasta que se terminen las dosis”.

Será requisito que la persona acredite con su credencial del INE que tiene más de 60 años de edad, que muestre un comprobante de residencia en Tlaquepaque, que lleve impreso el folio de registro de la página mivacuna.salud.gob.mx, además de que se deberá formar para recibir una ficha e instrucciones por parte del personal de Salud.

La dependencia solicitó usar cubrebocas y respetar el distanciamiento social en los centros. Si toma medicamentos debe llevarlos, pero se pidió no acudir a la vacunación si presenta síntomas de enfermedad. También recomendó llegar bien hidratado y llevar algún refrigerio, así como calzado cómodo.

El titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren, les pidió “paciencia” a los habitantes del resto de los municipios de la zona metropolitana y que esperen a que llegue la vacuna a su lugar de residencia, pues éstas serán solo para residentes de Tlaquepaque.

“Seguiremos vacunando conforme arriben al Estado las vacunas asignadas y, al mismo tiempo que mantenemos la esperanza por lograr el control de la pandemia, también vamos a seguir cuidándonos con las medidas preventivas”.

La SSJ aclaró que de las 156 mil vacunas que llegaron a Jalisco el martes pasado, sólo 59 mil eran para aplicarse en la Entidad. Esas son las que quedarán en Tlaquepaque. El resto se envió a Aguascalientes y a Michoacán.

Algunos de los puntos en donde se aplicarán los biológicos serán la Delegación Municipal de Las Juntas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Expo Ganadera, el Centro Cultural El Refugio, el Jardín Hidalgo (en el Centro del municipio) y la Delegación de San Martín de las Flores, entre otros puntos.

Redes de apoyo: el legado de la pandemia para Jalisco

OXÍGENO EN RUEDAS. Hace un mes, la demanda de tanques de oxígeno era muy alta. Un ciudadano decidió habilitar su camioneta y realizar recargas en distintos puntos de la metrópoli a precios módicos. EL INFORMADOR • F. Atilano

No todo ha sido malo con el virus; las personas también han sabido dar el ejemplo

Por regalar citas médicas, comida e incluso oxígeno, los jaliscienses han sido noticia

La pandemia de COVID-19 ha sacado lo peor de las personas, pues hay quienes venden insumos a sobreprecio como cubrebocas, oxígeno y termómetros, o quienes estafan con supuestas vacunas, medicinas y pruebas falsas.

Sin embargo, también le permitió a muchos mostrar su mejor lado. En Jalisco hay médicos que regalan citas a quienes no pueden pagarlas, altruistas que regalan comida a quienes se quedaron sin empleo o llevan insumos a casas hogares que se han quedado sin donativos.

Hace un mes, por ejemplo, se hizo viral la iniciativa Oxígeno en ruedas, con la idea de llevarlo a comunidades en donde había una alta incidencia de casos delicados de COVID-19, y lo mejor: a un precio módico.

Pero no es el único proyecto. La asociación civil Juntos Contra el Dolor, que se dedica normalmente a los cuidados paliativos, decidió llevar citas gratuitas a pacientes que no cuentan con seguro ni tienen los medios para pagar consultas privadas.

La cuarentena también provocó desempleo y, con él, más gente que necesitaba comida, por lo que algunos se dispusieron a entregar despensas.

La iniciativa Arte X Despensas cambiaba cierta cantidad de donativos por obras de arte donadas por distintos artistas. Y no sólo en Jalisco, sino a escala nacional.

Las coordinadoras incluso han recibido apoyos de otras fundaciones, como PISA o Rafa Márquez, quienes han donado cubrebocas, despensas hechas, caretas y gel antibacterial, por ejemplo.

NO BAJE LA GUARDIA

Más de 10 mil 600 víctimas

La pandemia está activa y no ha dejado de cobrar vidas entre los jaliscienses. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), sólo ayer se registraron 24 decesos por COVID-19, lo que acumula un total de 10 mil 612 personas que han fallecido tras contraer el virus en la Entidad.

INICIAN MAÑANA

Puntos de aplicación de vacunas en Tlaquepaque

Clínicas 39 y 54 del IMSS

Centro de Salud en Ramón Corona #258, en Santa Anita

Centro de Salud en Rosales #385, Colonia Los Meseros

Francisco Villa #6, en San Martín de las Flores

Jesús Ramírez #20, Colonia López Cotilla

Centro de Salud de la Colonia La Ladrillera

Centro de Salud de Ramón Corona #65, en Santa María Tequepexpan

Enrique González Martínez #1030, Colonia Linda Vista

Puerto Liverpool #20 y Puerto Campeche #4, en San Pedrito

Manuel J. García #7, Colonia Buenos Aires

Melchor Ocampo #52, en el Cerro del 4

Secundaria 23, en Colonial Tlaquepaque

DIF de la Colonia Santa Rosalía

Secundaria 59, en el Fraccionamiento Revolución

Escuela Lázaro Cárdenas del Río, Colonia Las Huertas

Delegación Municipal de Tateposco

Primaria Lino Ruiz Arévalo, Colonia Nueva Santa María

DIF de Los Olivos

Escuela Mixta 75, en Santa María Tequepexpan

ITESO, en Periferico Sur #8585

Orozco #186, Colonia Las Juntas

Expo Ganadera, en Amacueca #915

Cancha Ipejal, en El Álamo

Jardín Hidalgo, Tlaquepaque, Centro

Centro Cultural El Refugio, Donato Guerra #160

LLEVE TODO LO NECESARIO

¿Qué necesita para aplicarse la dosis?

1.- Acreditar, con la credencial del INE, ser un adulto mayor de 60 años.

2.- Corroborar, con un comprobante de domicilio, ser residente del municipio de Tlaquepaque.

3.- Llevar impreso el folio de registro en la página mivacuna.salud.gob.mx.

4.- Formarse en la fila y seguir las indicaciones del personal de Salud.

IMPORTANTE: El horario de atención será de 08:00 a 16:00 horas, o bien, hasta que se terminen las dosis.

Los ayudan para superar el dolor

Los cuidados que necesita un paciente con COVID-19 no siempre resultan baratos, y hay quienes no pueden pagarlos. Por ello, la asociación de cuidados paliativos Juntos Contra el Dolor A.C. decidió llevar consultas gratuitas a pacientes que no tienen dinero suficiente.

La doctora Silvia Susana Lúa Nava, directora de la A.C., compartió que antes de comenzar con las consultas gratuitas tuvieron participación en un asilo. Pero al ver la situación, decidieron reforzar y capacitar a los médicos para tratar a los pacientes con COVID-19.

“Son pacientes que no quieren ir al Seguro (al IMSS) o simplemente no tienen. Consideramos clasificaciones de síntomas: leves, moderados y severos. Se les estabiliza, les damos su consulta, un kit de medicamento de inicio y sanitizamos la casa para disminuir la virulencia”, explicó.

Sin embargo, también requieren de donaciones, pues necesitan cambiar en cada cita el equipamiento médico, como los trajes, guantes y cubrebocas.

JL