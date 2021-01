Luego de las críticas que se realizaron en redes sociales al BOT “Mi Riesgo Covid” presentado esta mañana por la Universidad de Guadalajara esta tarde la página se encuentra en mantenimiento.

Uno de los participantes en el proyecto aclaró que había confusión de los usuarios por lo que se realizaron ajustes a la calculadora.

Javier Alonso López, jefe de la Unidad de Difusión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, señaló:

“La App no cuenta con puntos, no le pone cinco puntos a la diabetes, cinco puntos a la hipertensión no funciona así, lo único que hace es sumar la cantidad de personas que exactamente con ese perfil murieron y se hospitalizaron y eso es lo que está dando que varíe tanto el resultado”, explicó.

Explicó que se hicieron pruebas con grupos de 50 a 60 personas y se había notado una conducta adecuada del BOT.

“Sin embargo al realizar esto con miles de personas salen a notar más casos específicos y entonces lo que estamos haciendo es tratar de calibrar el resultado de crítico alto o bajo basado con más características que nos ayude a que sea más real”, indicó.

