La ocupación hospitalaria por COVID-19 sigue aumentando en Jalisco. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) donde se atiende a los pacientes más graves, el porcentaje pasó de 68.7 a 77.2, en hospitales públicos.

Vía redes sociales, el gobernador informó que en cuanto a las camas generales hace una semana se notificó que había ocupación de 54.1 por ciento y actualmente llegó a 61.1.

El titular del Poder Ejecutivo reiteró que el Estado sigue en un momento crítico de la contingencia y subrayó el llamado a respetar las medidas sanitarias y de distanciamiento social.

“Seguimos en riesgo máximo. Si no lo entendemos así, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. No es momento de pasear. Quédate en casa y, si es indispensable salir, respeta las medidas de sanidad. No salgas por el virus y no lo lleves a tu familia”, escribió.

En el reporte por regiones estatales, la Zona Centro, donde se ubican los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, tiene los niveles más altos de demanda de espacios para pacientes.

Las regiones Sierra de Amula, Altos Sur y Valles también registran alta ocupación en camas generales.

La tasa de positividad de pruebas se ubicó en 43.6%, la semana pasada era de 48.9 por ciento. El académico Víctor Manuel González Romero, explicó que esto se debe a que se aplicaron más pruebas, no a que haya menos contagios. A penas el viernes pasado, el sistema Radar Jalisco notificó 2 mil 148 casos confirmados en un día, que es el máximo registrado a nivel estatal desde que comenzó la contingencia sanitaria.

En la plataforma federal se reportó ocupación total de camas con ventilador en las UCI en el Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, Hospital Militar Regional de Guadalajara, el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Oblatos, el Hospital 46 y el 180 también del IMSS. Además de en la Unidad de Enfermería Militar de Zapopan y el Hospital Real San José. Con más de 80% de ocupación figuran el Hospital Gómez Farías del ISSSTE, Hospital General de Zona 7 del IMSSS en Lagos de Moreno y el Hospital Ángel Leaño.

En cuanto a camas generales se da cuenta de seis nosocomios con ocupación total que son el Hospital Comunitario de Cihuatlán, el ISSSTE de Puerto Vallarta, Real San José y el Hospital General 89 del IMSS en Guadalajara. El Hospital Militar de Guadalajara y Enfermería Militar de Zapopan también notificaron ocupación total.

LS