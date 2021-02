La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció la reapertura de planteles y el regreso a clases presenciales a partir del próximo 1 de marzo.

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación, sostuvo que no requieren la autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero pidió su apoyo para volver a las aulas; explicó que el regreso será opcional y mantendrán las clases en línea para quienes opten por seguir en casa. Dejó abierta la posibilidad de recurrir a los amparos en caso de que les impidan retornar a las actividades presenciales.

El representante de las escuelas privadas dijo que la reincorporación a clases será en todos los niveles educativos y refirió que esperan retomar actividades con salones a un 60% de capacidad. Comentó que el número de planteles que abran lo tendrán una vez que se aplique la medida.

"No importa el color del semáforo, se van a abrir las escuelas particulares ya en clases presenciales. No estamos pidiendo autorización"

“Se aplicarán los protocolos que la Secretaría de Salud ha emitido y otros que nosotros vamos a hacer como lo aplicado en España. No importa el color del semáforo, se van a abrir las escuelas particulares ya en clases presenciales. No estamos pidiendo autorización de la nueva Secretaria (de educación), estamos pidiendo que apoyen la apertura porque estamos apegados a derecho, no estamos violando la ley; estamos cumpliendo y exigiendo su cumplimiento por parte de las autoridades”, expuso.

En caso de que se presente algún contagio de COVID-19, se pondrán en cuarentena la escuela donde se registre, y retomarían actividades hasta que pase el periodo de aislamiento.

Comentó que analizan esquemas para ofrecer prorrogas en pagos o becas. Además, dijo que buscarán tener reuniones con gobernadores y secretarios de educación estatales para buscar que apoyen la reactivación de las clases presenciales.

GC