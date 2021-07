Por la alza de casos de COVID-19 y el arribo de la variante Delta, que es tres veces más contagiosa que la cepa original, se acordó mantener los aforos en bares, restaurantes y salones de eventos. Sin embargo, endurecerán las inspecciones, según informó Cesar García, del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos (CONBAR).

"Aunque los protocolos quedan igual, aforos y horarios, vigilaremos que de verdad se cumplan”

Detalló que en la reunión sostenida entre los representantes de los negocios y el gobierno del Estado este martes, les informaron que hubo un aumento de casos, que va de la mano de la nueva variante (Delta) y quienes se están contagiando más son los jóvenes, pues son quienes aún no obtienen la vacuna.

Ante ello señaló que se citó a las industrias donde este grupo de edad se tiene que quitar el cubrebocas para consumir, pues se les transmitió el mensaje de que, aunque aún no es grave, lo puede ser si no se cumplen las medidas de sanidad, como uso de cubrebocas, aforos reducidos y distancia entre las mesas.

“Es inminente el aumento de contagios, no solo aquí sino en el mundo. Y, aunque los protocolos quedan igual, aforos y horarios, vigilaremos que de verdad se cumplan”, afirmó.

Para ello, harán mesas de trabajo con los Ayuntamientos para homologar los protocolos y hacer inspecciones para poder corroborar que se cumplen.

“No se habló de nuevas sanciones, aunque ya hay. La idea general es cumplir lo ya pactado y ser estrictos. Se percibe que la gente ha bajado la guardia porque bajaron los contagios y aumentaron las vacunas, pero la gente debe entender que la pandemia sigue”, añadió.

Los Ayuntamientos aumentarán la frecuencia de inspecciones y García adelantó que este jueves tendrán una reunión con el alcalde de Guadalajara para comenzar a homologar los protocolos.

“Vamos a mandar el mensaje a todos los empresarios para reforzar y hacer cumplir las medidas. La pandemia no ha terminado, no podemos relajar protocolos y la gente no debe asistir a lugares donde no se sienta seguro. Es corresponsabilidad de sociedad, empresarios y ayuntamientos”, dijo.

JM