COVID-19: Alertan por arribo de variante Delta a Jalisco

Debido a que se confirmó la llegada a Jalisco de la variante Delta del nuevo coronavirus, el Gobierno del Estado prevé reforzar la estrategia contra el COVID-19 con más pruebas, reestructuración de la vacunación y supervisión de medidas en bares y antros.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dio a conocer que se detectó la primera infección con esa variante en un paciente viajero de 33 años, residente en Zapopan, quien arribó a México desde la India el 18 de abril de 2021.

“La tasa de transmisibilidad, es decir, lo contagioso del virus en su modalidad original, es de 2.5; la de Delta es de 8”, subrayó el gobernador.

Además, reconoció que en el último mes los casos activos (personas que pueden contagiar) subieron 62%, al pasar de 779 a mil 264. También creció 64% la positividad en las pruebas y la hospitalización en 17% en el mismo lapso.

Destacó que hoy presentará al Presidente la petición para hacer una “recalibración” de la estrategia de vacunación “para poder focalizarla en grupos de edad y lugares del territorio, en función de las necesidades de Jalisco”.

También resaltó que reforzará el número de pruebas para realizar rastreo y búsqueda epidemiológica.

“El uso del cubrebocas es la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos que volver a cumplir con los protocolos”.

Acentuó que convocó hoy a una reunión urgente al sector de bares y antros, que es en donde se está concentrando el problema, “para poder evaluar, junto con los alcaldes, las medidas que están implementando y mandar un mensaje claro: aquel negocio que no cumpla con las reglas va a ser clausurado de manera definitiva y van a ser medidas que se aplicarán a partir de este fin de semana”.

Abren registro de vacunación para mayores de 18

Ayer se abrió el registro para que los mayores de 18 años reciban la vacuna contra el COVID-19 en Jalisco. Los interesados deben ingresar su CURP, datos de residencia y de contacto en la plataforma Mi Vacuna. Hoy arranca la inmunización de los mayores de 30.

Este grupo poblacional de entre 50 y 59 años tuvo una baja asistencia a la aplicación de la vacuna. ESPECIAL

Acude a vacunarse sólo la mitad de 50 a 59 años

Los jaliscienses de 50 a 59 años fallaron al llamado de vacunación. El gobernador informó ayer que sólo el 50% de las personas de este sector acudió a recibir el biológico.

Actualmente sólo el 42% de la población en el Estado son inmunes al COVID-19, ya sea porque se inocularon o porque se recuperaron del virus, dijo el mandatario estatal en conferencia de prensa.

“No podemos perder de vista que al vacunarnos evitamos el riesgo en un nivel altísimo. La efectividad de la vacunación está demostrada”, recordó.

Ante ello, el gobernador señaló que se tiene que reforzar la estrategia de vacunación y le pedirá hoy al Presidente Andrés Manuel López Obrador reestructurar el plan para focalizar la inoculación en territorios y sectores que proponga el Estado.

Además, detalló que el grupo de edad que más se está contagiando es el de los jóvenes, por lo que les pidió que se hagan la prueba si tienen síntomas.

Sobre el aumento de contagios por aglomeraciones, señaló que “si la gente y los negocios no nos ayudan a cumplir con las reglas establecidas, no vamos a permitir que este problema se vuelva a salir de control”.

“Todos los eventos masivos que estén programados se van a evaluar por la mesa de salud y se van a definir aquí en esta mesa los aforos permitidos, particularmente en la ZMG vamos a hablar con los presidentes de los municipios de Tonalá, El Salto y Tlajomulco”.

Por su parte, Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, coincidió con el gobernador en que “no hay razón por la cual tomar hoy una medida más allá de las que ya se han dictado si todos nos seguimos cuidando, usando el cubrebocas y respetando la sana distancia”.

El Gobierno de Jalisco busca más pruebas de detección para realizar rastreo y búsqueda epidemiológica. EL INFORMADOR

Jóvenes, con más contagios

Héctor Raúl Pérez Gómez, de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, dijo “en México entre 50 y 60% de la población aún es susceptible al virus. La mayor parte de los casos nuevos en el mundo y México están resultando ser en jóvenes de entre 20 y 40 años: población no vacunada. Y, respecto a la inmunidad natural, que contrajeron el virus, solo 25% de la población mexicana la tiene”, añadió.

“La vacuna no lo hace todo, son también las medidas de prevención. Si por ahora parece haber protección contra las variantes por parte de las vacunas, no sabemos si las variantes que puedan surgir en el futuro tengan una “evasión del sistema inmune”, es decir, que la vacuna no sirva”, finalizó.

Alejandro Macías, infectólogo y exzar en la pandemia de influenza A-H1N1 en 2009, resaltó que la única barrera que se puede poner ante la nueva variante Delta es incrementar la vacunación. “Hay que seguir haciendo exactamente lo mismo: vacunarte en cuanto te toque, ventilar espacios cerrados, uso de cubrebocas y evitar tumulto de personas”.

“Ojalá que sea lo más rápido posible y eso dará una inmunidad mucho mayor, aunque no vamos a poder declarar un día de la liberación en que digamos que estamos libres del virus porque este va a ir y volver, incluso cuando haya poca gente que aún no tiene inmunidad. Va a ir por ellos hasta que eventualmente pueda infectar a todos a lo largo de las décadas”, afirmó Macías.

“Este virus entra por oleadas y es lo que ocurre cuando en alguna región queda un terreno fértil, que es donde aún queda gente con falta de inmunidad porque no se ha infectado o vacunado. Y viene de la mano de variantes más contagiosas”, informó.

El gobernador pretende una “recalibración” del plan de inoculación en el Estado. EL INFORMADOR/G. Gallo

Comienza vacunación de los millennials en el Estado

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) confirmó que hoy comienza la vacunación de personas de 30 a 39 años en 53 municipios de Jalisco. También se aplicará el biológico de AstraZeneca en mujeres embarazadas y mayores de 40 que por alguna razón no pudieron vacunarse con anterioridad.

La inoculación se llevará a cabo del 6 al 13 de julio, dependiendo el municipio, en: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, La Huerta, El Limón, Juchitlán, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, Talpa de Allende, Cabo Corrientes, Mascota, San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta, Tomatlán, Pihuamo, Tamazula de Gordiano, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Quitupan, Tecalitlán y Valle de Juárez, entre otros.