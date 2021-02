COVID-19: "Todos los niños se tienen que vacunar, por eso nos toca a nosotros", adulta mayor

Hace algunos meses Rosario Llanos y su esposo, Aurelio Cervantes, enfermaron de COVID-19. Ambos tienen 69 años, por lo cual, dijeron, tenían la precaución de no salir de su casa para evitar contagiarse, sin embargo, solían ser visitados por sus hijos y otros familiares, quienes al parecer llevaron el virus a su casa, en Etzatlán.

“Mis hijas entraban y salían y ya cuando acordamos, nos dieron unos malestares de una manera y de otra. Yo me ahogaba mucho, se me iba el respirar. Nos mandaron a Ameca a hacernos la prueba y ahí salió que teníamos el virus”, contó Aurelio.

Aunque sin la necesidad de utilizar oxígeno, pero con muchos cuidados, ambos lograron salir de la enfermedad, por lo cual decidieron acudir a vacunarse este lunes al Centro de Salud del Etzatlán, ubicado en la cabecera municipal. “Dicen que todos los niños se tienen que vacunar, por eso nos toca a nosotros y aquí estamos. Ya pasamos lo peor, nos da gusto que Dios nos haya dado otra oportunidad para que la sepamos aprovechar”, añadió Rosario.

María Felipa Aguirre es otra de las adultas mayores que acudió este martes a vacunarse al Centro de Salud de Etzatlán, pues para ella esta es la mejor forma con la cual los adultos mayores pueden protegerse de enfermar de coronavirus; por ello, dijo, ella y su hermana decidieron inmunizarse.

“Todavía queremos seguir viviendo como si fuéramos de 15. A las personas que tienen miedo de vacunarse les digo que se animen, no pasa nada. Yo tengo la esperanza y fe que con esta vacuna ya se calmen los contagios”, añadió la mujer, de 78 años.

“A mi no me dio miedo vacunarme. Yo estoy dando testimonio de que no sentí nada, y estoy contenta de haber recibido ya la vacuna para el bienestar de mi salud, físico, emocional y moral. Yo me pongo en la mente que haberme vacunado hoy sí va a ser efectivo para que esta pandemia pronto se detenga y ya no se nos muera la gente”, añadió por su parte Alicia Díaz, una de las adultas mayores que se inmunizó este día en el arranque oficial de la segunda etapa de vacunación de la estrategia Federal.

