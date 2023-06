La Senadora de Jalisco, Verónica Delgadillo, presentó hoy un exhorto mediante el que solicitará sea discutida de manera urgente la resolución ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que la CFE no aumente el 7.1% la tarifa de luz como recién anunciaron.

Delgadillo García explicó que de acuerdo a los registros y proyecciones que se tienen en México, esta es la semana más calurosa de la temporada, ya que en 22 estados del país las temperaturas podrían alcanzar los 45 grados y en el resto de los estados hasta 35 grados y que en esta crisis, la gente consume más energía eléctrica, por lo que no se entiende el aumento a la tarifa.

“En medio de esta crisis de calor, cuando la gente necesita consumir más energía eléctrica, ¿qué hizo el Gobierno Federal? Incrementó el costo en la energía eléctrica. Imagínense nada más la poca empatía que hay del Gobierno Federal para entender el problema. Demuestra que no entiende lo que están viviendo las mexicanas y mexicanos o que no le importa. Es un aumento totalmente injusto”

“Además, no hay claridad de qué van a hacer con el dinero extra que van a empezar a recaudar”, añadió.

Asimismo, mencionó que en parte, estas altas temperaturas se deben al fenómeno de “El Niño”, directamente relacionado con la emergencia climática que atraviesa el mundo. “Esto que estamos viviendo no es una casualidad o algo pasajero”. Mencionó

“Esto es la emergencia climática, así se ve, así se siente, por eso es urgente que se tomen medidas para combatirla, entre ellas transitar a las energías limpias y dejar en el pasado los combustibles fósiles. Por ello, el llamado a la CFE es para que de una vez por todas implemente los mecanismos necesarios para transitar y fomentar la generación de energías limpias y renovables”, dijo la Senadora Delgadillo.

“El exhorto que estoy presentando empatiza con las necesidades de las mexicanas y mexicanos. Lo primero que estamos pidiendo es un llamado a la SHCP y a la CFE para que generen tarifas eléctricas accesibles para la población, no pueden hacer este incremento y menos en medio de una ola de calor, en medio del año más caluroso que hemos tenido en la humanidad. Recordemos que este gobierno se comprometió a que no iba a aumentar el precio de la luz, una promesa que no han cumplido”, señaló.

“Lo segundo que estamos pidiendo es que la CFE se comprometa a generar más energía limpia y renovable porque el impacto va a ser positivo: no solo vamos a dejar de contribuir a la emergencia climática, sino que la luz va a ser mucho más barata”, detalló.

La senadora de Jalisco también dijo que las altas temperaturas pueden provocar la deshidratación de las personas, la insolación, desmayos, dificultades respiratorias, problemas cardiovasculares y golpes de calor, por lo que urgió al Gobierno Federal empatizar con la gente de México porque “8 de cada 10 personas que sufren un golpe de calor pueden morir. Hay un alto índice de mortalidad con los golpes de calor. En lo que va de esta temporada ya seis personas en nuestro país han perdido la vida”.

