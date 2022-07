CEDHJ: Rechazan colectivos y activistas nombramiento de titular; piden reponer proceso

En un pronunciamiento conjunto, más de 70 organizaciones civiles, activistas y académicos del Estado manifestaron su rechazo a la designación de Luz del Carmen Godínez González como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

En el documento, reiteran que incumple con los requisitos de la convocatoria por ser funcionaria en activo del Ayuntamiento de Guadalajara. Subrayan que tiene una experiencia acotada en la materia, pues su preparación y trabajo profesional se ha centrado en temas de niños, niñas y adolescentes, y consideran que la defensoría de los derechos humanos requiere conocimiento y experiencia integral.

Los activistas y organizaciones piden al Congreso de Jalisco que reponga el procedimiento de elección y que aplique los más altos estándares internacionales en la materia para que incluyan a víctimas y sociedad civil en el proceso. También que se haga una evaluación completa del funcionamiento de la CEDHJ a lo largo de sus 30 años para contar con un diagnóstico de sus fallas y logros para poder actualizarla.

“En la historia de la CEDHJ hemos vivido un retroceso continuo en la defensa de los derechos humanos. El contexto actual exige que ese espacio no se pierda, que no retroceda aún más. Necesitamos una institución a la altura para enfrentar la crisis de derechos humanos. A la fecha las resistencias y las luchas que realizamos o acompañamos no han tenido su respaldo y tampoco ha respondido efectivamente a las necesidades de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Necesitamos una CEDHJ verdaderamente abierta al servicio de la gente, de las víctimas y de las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos de la entidad”, expone el pronunciamiento.

Con 33 votos a favor, el Congreso de Jalisco designó a Luz del Carmen Godínez González como presidenta de la CEDHJ. El nombramiento es por un periodo de cinco años y asumirá el cargo a partir del próximo 2 de agosto.

JM