C5: Cambiarán el sistema de videovigilancia de Guadalajara a la avenida Alemania

Ni el Mercado Corona ni la Central Vieja. El sistema de videovigilancia C5 de Guadalajara, inaugurado en febrero del año pasado, será cambiado a una base de la policía tapatía ubicada en la avenida Alemania, en la colonia Moderna.

“Yo creo que era un error tener el C5 ahí. El C5 tiene que estar en un lugar estratégico, seguro, y no en un mercado municipal, no puede convivir un mercado municipal con un C5”, expresó el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

Una vez que quede desocupada el área donde actualmente opera el C5 municipal, dijo, se necesitarán al menos seis meses para adecuarlo y poner en operación, ya sea un salón de eventos, o un área de restaurantes compartidos, como los que se encuentran en las plazas comerciales de alta plusvalía.

“Es decir, que la terraza quede habilitada para e servicio de tres o cuatro restaurantes que se pondrían en el lugar, lo que hoy se conoce como los 'mercaditos', poder hacer esto en la terraza de Mercado Corona, porque tiene una vista extraordinaria hacia la catedral, hacia la zona del Degollado, la verdad que las vistas que tiene ahí son magníficas”, expresó Lemus Navarro.



El costo del cambio tendría un costo de alrededor de 800 mil pesos.

Anteriormente se tenía como propuesta para mudar el C5 a la Central Vieja de Autobuses de Guadalajara; sin embargo, dijo Lemus Navarro, no se tenía la amplitud de altura necesaria dentro de las instalaciones para poder instalar las pantallas de monitoreo de las cámaras. “Los pisos no nos daban, son como los edificios antiguos de alturas muy bajas que no daban conforme la solicitud técnica que nos habían hecho”, añadió.

Pese a ello, señaló el alcalde, se está trabajando con el Gobierno de Jalisco, propietario del espacio donde hoy hay oficinas, para que se pueda recuperar el edificio (que además es patrimonio arquitectónico) y se establezca ahí un Centro Integral de Servicios.

“Es decir, tener la posibilidad de, en este edificio histórico, llevar todos los servicios municipales en cuanto a trámites se refiere, incluidos los estatales y los federales. Para que una persona que quiere pagar el predial, o que quiere pagar el SIAPA, o que quiere hacer un trámite federal como el pasaporte o su credencial del INE los pueda tener en este lugar”, explicó Lemus Navarro.

La propuesta, aseveró, sería adicional al proyecto que se busca para la Plaza Subterránea del centro de GUadalajara, y para llevarlo a cabo, añadió, debería de realizarse una inversión compartida entre Guadalajara y el Gobierno del Estado, por lo que será este mismo viernes cuando se presente la propuesta al Gobernador de Jalisco.

JM