El C5 opera con 316 cámaras inservibles pese a gasto millonario en mantenimiento

El presupuesto para el mantenimiento integral del Escudo Urbano C5 aumentó en los últimos dos años; sin embargo, persisten las fallas en el sistema de videovigilancia. Según datos del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) del Estado, hay 234 cámaras sin funcionar, pero se suman las fallas que presentan otros 82 dispositivos lectores de placas (316 cámaras en total).

Se buscó entrevista con el organismo, pero no la concedió. Por Transparencia, reportó que estaban sin funcionar por la interrupción de algún servicio, por desinstalación, vandalismo, obras y accidentes, entre otros. Pero ni siquiera precisa el tiempo que tienen sin funcionar y cuándo estarán en operaciones. Tampoco las ubicaciones. Otros 44 botones de pánico tampoco sirven.

En 2019, el organismo contó con un presupuesto de 62.4 millones de pesos para el pago de mantenimiento de la infraestructura. En 2021 creció a 117.3 millones y, en este año, se tiene etiquetada una bolsa por 150 millones de pesos, pese a las fallas que se presentan en los equipos.

Anuar García, coordinador de México SOS Capítulo Jalisco, indica que si el Escudo Urbano operara de manera óptima, se tendría mayor efectividad en la detención de personas que cometieron algún delito. “Pero como tenemos graves problemas con el C5, por eso no ha servido para que ese criterio opere a favor de las Policías que llevan las detenciones”.

También se solicitaron datos para conocer los resultados que se han tenido con el sistema, pero la Fiscalía del Estado, la Coordinación de Seguridad y el Escudo Urbano negaron la información por Transparencia. Este último respondió que no cuenta con esas estadísticas porque sólo realiza la vinculación y la coordinación con las corporaciones, por lo que no da continuidad a las aprehensiones.

En diciembre pasado concluyó el contrato que se tenía con la empresa Seguritech Privada para brindar mantenimiento de la infraestructura del Escudo Urbano C5, por lo que en febrero de este año se lanzó una nueva licitación.

Sin embargo, la titular del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, Ruth Irais Ruiz Velasco, solicitó la cancelación del proceso en medio de señalamientos realizados por proveedores con relación a que la LPN23/2022 para la contratación de las pólizas estaba dirigida para favorecer a una empresa, pero no dieron entrevista para detallar el tema.

Durante la sesión del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, desarrollada el pasado 21 de febrero, se anunció la suspensión al argumentar que después de realizar un análisis de las especificaciones, “se detectó la necesidad de llevar a cabo precisiones, consideraciones y adecuaciones a dicho anexo”, según un oficio enviado por Ruiz Velasco.

Las bases de la LPN23/2022 se lanzaron el pasado 8 de febrero y 10 días después se realizó la primera junta aclaratoria. Se proyectaba que la presentación y recepción de propuestas se desarrollara el pasado 28 de febrero y el fallo se tenía programado dentro de los 20 días naturales luego de esa fecha.

Los proveedores inconformes señalaron que se dieron pocos días para que los interesados presentaran sus propuestas, además de que en las bases se establecieron requisitos para favorecer a una empresa.

Por ejemplo, para obtener la puntuación máxima se solicitaba que los interesados contaran con una capacidad financiera de al menos 200 millones de pesos, haber brindado mantenimiento a mínimo cuatro mil 500 cámaras, entre otros puntos detectados como contrarios a lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales de la Entidad.

Lo anterior fue rechazado por la Secretaría de Administración en una ficha de información entregada a este medio, en la que destacaron que se incluyeron más requisitos para mejorar la operación del Escudo Urbano.

“Se está actualizando la plataforma CAD con el mismo presupuesto, se sustituye la plataforma LPR, se incluye video forense, implementación de 31 bancos de batería a los principales sitios de la red y aminora incidencias por falta de energía, sistema reset para mejorar y aminorar los tiempos de respuesta en las torres”.

La dependencia subrayó que estos se solicitaron para mejorar el tiempo de respuesta de incidentes en Jalisco.

EMERGENCIA. Hay mil 500 botones de pánico que forman parte del Escudo Urbano. EL INFORMADOR/ A.CAMACHO

Sin quejas formales

La Secretaría de Administración descartó irregularidades en el proceso de licitación para contratar pólizas de mantenimiento de infraestructura del C5. Pese a los señalamientos realizados por algunos proveedores inconformes, la dependencia aclaró que “al momento no se ha notificado de alguna queja ante ninguna instancia”.

Se informó que el proceso se llevaba a cabo de conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco, el cual establece que entre la publicación de las bases y el acto de presentación y apertura de propuestas, deberá existir un tiempo de 10 días naturales, por lo menos.

Aseguró que prácticamente todos los procesos se realizan con estos tiempos. “Este no es un proceso que se solicita su compra a tiempos recortados, ya que conforme a lo que establece la propia ley, es importante señalarle que hay situaciones extraordinarias en dónde se pueden recortar los tiempos a cinco días naturales”.

Destacó que para este tipo de procesos es de suma importancia que los proveedores cuenten con una serie de acreditaciones en materia de seguridad pública.

“Es importante señalar que respecto a la certificación en ISO 9001:2015 (relacionada a monitoreo carretero), es necesario que las empresas a quienes se les contraten estos servicios de seguridad pública, garanticen la capacidad técnica de detección de vehículos a través de arcos en las vialidades, además de contar con un control de gestión de calidad de los mismos”, precisó.

Con relación a la capacidad financiera de 200 millones de pesos que se solicitó y, que daba el puntaje máximo en ese rubro, respondieron que uno de los elementos a considerar de la empresa que pueda ganar la licitación es su capacidad financiera para que cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato.

Referente al cuestionamiento de que el proveedor debe tener contratos con otros gobiernos, “le informamos que es necesario que quienes participen en estos procesos acrediten la mayor experiencia en temas de seguridad pública, específicamente en los temas que atañen a esta convocatoria”.

TELÓN DE FONDO

Violencia exhibe fallas

Al menos siete balaceras se registraron en puntos altamente concurridos de la metrópoli, sin que se reportaran detenciones, durante los primeros cuatro meses del año pasado.

Pese a que el presupuesto del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 viene en aumento, al sumar 420.5 millones de pesos durante 2021, han sido pocos los episodios en donde la videovigilancia ha incidido en capturas tras hechos de alto impacto, según reportó este medio.

Entre enero y abril del año pasado se documentaron al menos siete eventos, entre ellos la balacera en las inmediaciones de un restaurante de la avenida Real Acueducto y el homicidio de tres personas, incluido un bebé, en la colonia San Juan de Ocotán, sobre el Periférico.

En ninguno de los casos hubo detenidos, pese a que por todas las avenidas principales de la ciudad hay equipos del Escudo Urbano instalados y en funciones.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, en el caso de avenida Real Acueducto, momentos después de lo ocurrido se obtuvieron algunos videos de una de las camionetas que participó en lo sucedido. Pese a ello, los causantes escaparon.

Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, dijo que las cámaras son una herramienta útil para inhibir delitos, pero la autoridad “se escuda en no compartir las imágenes porque esto afecta las investigaciones o daña el debido proceso, pero este argumento es equívoco, pues mientras no se revelen las identidades de las personas y se cubran sus rostros, no se dañaría”.

SABER MÁS

Sin presencia de testigo social

El proceso de licitación LPN23/2022 para la contratación de las pólizas de mantenimiento a la infraestructura del C5 no contó con la presencia del testigo social, pese a que fue solicitado. Estos participan como observadores en los procesos de compras.

“Vale la pena mencionar que se solicitó a la Contraloría la designación del testigo social, quien contestó que no contaba con testigos disponibles e instruyó al Órgano Interno de control (OIC) para que acompañara el proceso, y así ha estado y está presente durante todo el proceso, garantizando un proceso transparente”, respondió la Secretaría de Administración.

El testigo social participa con voz, pero sin voto, en las etapas de la contratación pública y propone mejoras para fortalecer la transparencia en adquisiciones, arrendamientos y servicios, entre otras funciones.

Por robo de vehículos, principales detenciones

Con el apoyo del C5 de Guadalajara, el pasado 2 de octubre, elementos de la Unidad para la Recuperación del Estado de Derecho y la Paz (UREPAZ) dieron con un automóvil con reporte de robo, en la colonia La Aurora, y detuvieron a un hombre de 27 años que viajaba a bordo de la unidad. Lo anterior se logró a través del sistema de reconocimiento de placas.

De acuerdo con las autoridades, el C5 detectó que un Nissan Tsuru que había sido reportado ese día como robado, circulaba por Avenida México.

Durante los últimos cuatro años, a través del sistema de videovigilancia del C5, en el municipio tapatío han sido detenidas 608 personas. De éstas, 435 fueron aprehendidas por circular en vehículos robados, según información otorgada vía Transparencia por la Comisaría de la Policía de Guadalajara.

Por su parte, la Comisaría de Zapopan reportó que, entre agosto de 2019 y enero de este año, detuvieron a 209 personas con el apoyo del Escudo Urbano; en Tlaquepaque fueron aprehendidos 128 presuntos delincuentes; 19 en Tlajomulco, y 105 en Tonalá.

La Coordinación de Seguridad, la Fiscalía del Estado y el Organismo Público Descentralizado (OPD) Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo negaron brindar información con relación a las detenciones logradas a través del sistema de videovigilancia estatal. El OPD respondió que las estadísticas alimentadas por las autoridades competentes son “igual a cero”, debido a que únicamente lleva a cabo la vinculación y coordinación.

NUMERALIA

Escudo Urbano

6,340 cámaras de videovigilancia.

300 LPR (lectores de placa).

1,500 botones de pánico.

EMPRESAS

De acuerdo con el acta de la primera junta aclaratoria del proceso de licitación LPN23/2022, se tuvieron tres empresas participantes:

Hola Innovación S.A. de C.V.

Int Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.

Sym Servicios Integrales S.A. de C.V.

EL DATO

Entre agosto de 2020 y diciembre de 2021, el OPD del Escudo Urbano C5 pagó 179.8 millones de pesos a la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V., por el mantenimiento de la infraestructura del sistema de videovigilancia.

El contrato anual concluyó en agosto del año pasado, con un costo de 149.8 millones de pesos.

