Buen Fin 2020: Refuerzan filtros sanitarios en tiendas del Centro de Guadalajara

Con la finalidad de cumplir con las medidas sanitarias ante la contingencia ocasionada por el coronavirus, y para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, decenas de tiendas ubicadas en el Centro Tapatío reforzaron sus filtros para ingresar a ellas.

Un ejemplo en la tienda de ropa ubicada sobre la avenida Juárez, casi al cruce con el andador Colón, donde los trabajadores marcaron los espacios donde la gente debe esperar, formada en una fila, para ingresar a la tienda. Además de la entrega de gel antibacterial y toma de temperatura, los empleados, con careta y cubrebocas, les pedían a los clientes que se colocaran bien su mascarilla antes de entrar.

Otro ejemplo fueron las dos tiendas departamentales ubicadas sobre el Paseo Alcalde, casi al cruce de la avenida Juárez, en este punto además se colocaron letreros donde se especificaban claramente las entradas y las salidas para no hacer aglomeraciones.

Un ejemplo más fue la tienda de ropa ubicada sobre la calle Independencia, al cruce con Pedro Loza, donde, con la finalidad de que las personas respetaran los señalamientos establecidos con “sana distancia”, un trabajador o trabajadora del establecimiento les pedía respetar los espacios, contando además las entradas y las salidas.

En todos los casos se establecieron aforos reducidos, donde para permitir la entrada de más personas, antes debían salir ciertos compradores para mantener el cupo.

"No se hace el amontonadero como en otros años"

“Esta forma de abrir en el Buen Fin me gustó porque en el interior de la tienda hay menos personas y no se hace el amontonadero como en otros años, así puede ver uno más a gusto”, dijo Patricia, mientras que su marido añadió “además como solo puede pasar cierto número de personas, hace uno más consciencia de lo que compra porque no se entretiene uno viendo cosas que no para dejar pasar también a la gente que está esperando afuera”.

“Lo único malo fue el sol mientras estaba esperando para entrar, pero así hasta la fila para pagar ya adentro estuvo más rápida, no se tarda uno tanto como otras veces. Ojalá la gente también respete estas medidas durante el Buen Fin para que siga funcionando igual”, dijo otra de las compradoras entrevistadas.

NR