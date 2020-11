Botón de Emergencia: Darán transporte gratuito a mujeres con dos rutas “nocturnas”

Con la finalidad de apoyar en los traslados de mujeres, niñas y niños, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio y del Consejo Empresarial De Jalisco presentaron este martes la iniciativa “Conexión Mujeres”.

El objetivo, explicó la presidenta del CCME, Sofía Pérez Gasque, es que las mujeres, especialmente aquellas que salen de laborar después de las 20:00 horas, y quienes deben trasladarse con sus hijos por distintas situaciones personales, cuenten con un medio de transporte seguro y gratuito que les facilite el regreso a sus hogares ante las restricciones al transporte público establecidas en el Botón de Emergencia.

“Nuestro objetivo es que menos mujeres, niñas y niños se queden sin transporte durante estos días y se disminuya el acoso y la violencia en contra de ellas en el Transporte Público y las vialidades”, expresó la presidenta, quien añadió que también se contará con el apoyo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y de la Secretaría de Seguridad.

En esta primera etapa, dijo Pérez Gasque, serán 12 las unidades a disposición de las usuarias, de las cuales, nueve son donadas por Index Occidente, mientras que las otras tres se suman gracias al esfuerzo de empresarias de Jalisco, a través de la empresa “We For” y el CCME.

Patricia Barba, Coordinadora de Gestión del Territorio, explicó que las unidades operarán con un horario de las 20:00 a las 22:00 horas, desde este martes 3 de noviembre al viernes 6 y del lunes 9 al viernes 13, a través de dos rutas: Lázaro Cárdenas - Vallarta, desde la Estación del Macrobús Lázaro Cárdenas y hasta la Venta del Astillero (y viceversa) y la ruta López Mateos, desde las Plazas Outlet y hasta la Glorieta Colón (y viceversa).

ESPECIAL/ Coordinación de Gestión de Territorio

“No es exclusivo para las trabajadoras de las empresas que dirigen estos consejos, es para aquellas mujeres que también trabajan en otros sitios, sobre todo en el sector informal y que no tienen opciones de traslado o que no tienen el respaldo de sus empresas para decir, hoy se me hizo tarde y que las empresas pongan un vehículo para llevarlas a su destino. Esta es una acción solidaria con otras mujeres quienes tienen necesidades de traslado particulares, y más en esta coyuntura”, añadió Patricia Barba.

Las unidades, explicó Pérez Gasque, estarán identificadas por una loca blanca con la frase “Camión Privado Exclusivo Mujeres y Niños. No hombres”, en color tinto. En ellas viajará una voluntaria del CCME para que las mujeres que aborden viajen en confianza.

El servicio será gratuito. De acuerdo con el CCME las unidades irán al 70% de su capacidad para respetar protocolos sanitarios y para abordar las mujeres y sus hijos e hijas deberán portar cubre bocas, el cual se les podrán donar al subir, pero deben usarlo durante todo su trayecto.

ESPECIAL/ Coordinación de Gestión de Territorio

La frecuencia de paso de estas unidades será de 30 minutos, y las interesadas en abordar alguna de ellas podrán hacerlo en los parabuses que se encuentren dentro de estas dos rutas, las cuales cubren las principales avenidas donde salen mujeres obreras, añadió el CCME.

ESPECIAL/Coordinación de Gestión de Territorio

Por su parte, Ana Cristina Santellanes, la directora de Seguimiento a Políticas de Igualdad y Acceso a una vida Libre de Violencia de la SISEMH, explicó que ante el riesgo de que la seguridad de estas mujeres se vea comprometida, recordó la existencia del #CódigoVioleta, el cual deberán mencionar al 911 para que sean atendidas prioritariamente en caso de alguna situación de inseguridad mientras esperan las unidades o mientras van a bordo de ellas.

También recordó que se cuenta con la aplicación móvil “Botón de Auxilio”, el cual pueden activar desde sus teléfonos móviles (teniéndolo previamente descargado) en caso de sentirse en riesgo.

Durante la presentación de esta estrategia también estuvieron presentes la presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco, Julieta Angulo y el presidente de Index Occidente, César Castro.

NR