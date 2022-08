Bosque Pedagógico del Agua: Familias disfrutan primer fin de semana en el lugar

Este es el primer fin de semana del recién inaugurado Bosque Pedagógico del Agua, ubicado en Acueducto y Periférico, y las familias de la zona no dudaron en conocerlo.

Tal es el caso de Sandra Alvarado, quien acudió con su familia y niños de una casa hogar, pues se enteraron que lo habían inaugurado y decidieron conocerlo.

“Nos parece súper que haya más espacios de este tipo porque somos muy asiduos de parques. Ya conocemos muchos, el favorito es el de las niñas y los niños, y este nos queda más cerca. Qué bueno que se abran este tipo de lugares para la convivencia familiar”, expresó.

Además, compartió que estructuralmente y a la vista está “muy bonito”.

Adán Salcido, quien es vecino del lugar, también acudió con su esposa, su hija y sus nietos. Aunque desde antes de su remodelación ya asistían regularmente, Adán señaló que la ampliación vino a mejorarlo más.

“Es fabuloso que hagan estos espacios. Ahorita que ya lo ampliaron está más bonito, y muy saludable porque venimos a caminar. Anteriormente ya veníamos, pero ahora que lo ampliaron, pusieron vigilancia y más pues vamos a venir más seguido”, dijo.

También invitó a los habitantes de la ciudad a visitarlo y recorrerlo.

Por su parte, Paulina Cerón, quien asistió con sus hijos, resaltó que “me parece muy bien que haya estos espacios”, sin embargo destacó que aún hay pendientes de infraestructura y accesos.

“Los semáforos de afuera por lo regular duran muy poquito y, para cruzar, es todo un tema porque todos vienen a velocidades altas. No hay indicadores del otro lado, de hecho pensé que podíamos ingresar por el puente elevado y no hay indicadores. Está a la entrada, pero es la primera vez que vengo y no puedo adivinar”, resaltó.

El pasado 22 de agosto se inauguró el espacio. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que es el bosque urbano más importante de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), considerada como una zona de 44 hectáreas de gran valor hídrico y ambiental.

Este proyecto fue consolidado durante la administración municipal en Zapopan de Pablo Lemus y gestionado por el Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua, encabezado por Jaime Eloy Ruiz Barajas, quién se dijo emocionado de ver este sueño hecho realidad.

En una siguiente etapa se plantea la creación de un Jardín Botánico y las adecuaciones de los ingresos en las calles Las Palmas y Santa Cecilia, con una inversión de 66 millones de pesos.

JM