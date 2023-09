Black Eyed Peas en las Fiestas de Octubre 2023: Hora y precios para el ruedo

Este viernes 29 de septiembre empiezan las Fiestas de Octubre en Guadalajara, uno de los eventos más esperados por todos los tapatíos. Durante el marco de las fiestas la ciudad se llena de alegría en el Auditorio Benito Juárez: juegos mecánicos, la Casa del Terror, la Canica Azul y los conciertos reúnen a miles de tapatíos para vivir momentos mágicos.

Los conciertos del Auditorio Benito Juárez siempre causan mucha emoción porque por un precio bastante accesible puedes ver a cantantes y artistas de gran reconocimiento mundial. En esta ocasión habrá grandes músicos internacionales como Black Eyed Peas, una banda de hip hop formada en 1995, famosos por sus temas "Pump It", "I Gotta Feeling", "My Humps", y más reciente "Girl Like Me" tema con Shakira.

El próximo miércoles 4 de septiembre Black Eyed Peas estará en el Auditorio Benito Juárez a las 20:00 horas y hay dos maneras para verlos: la primera es en las gradas, cuya entrada está incluida en la compra de tu boleto general; y la segunda es comprando un boleto para el ruedo, esto costarán:

Plata: $1,600 pesos

Preferente: $2,200 pesos

VIP: $2,800 pesos

Los boletos los puedes comprar en la aplicación de Boletomóvil, disponible para Android e iOS. Para comprarlos necesitas buscar el evento con el nombre del artista, ya que si lo buscas como "Fiestas de Octubre", sólo encontrarás los boletos para la entrada general.

Para la compra de boletos en ruedo se activará la modalidad "Código dinámico" en el que el código QR no será duplicable ni sujeto de captura de pantalla, esto evitará la reventa.

¡Disfruta el concierto!