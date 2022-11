Beatriz Paredes reúne a mil 200 mujeres en Guadalajara

En su visita Guadalajara la senadora Beatriz Paredes, dictó una conferencia en el Salón de Eventos de Fiesta Americana, donde logró reunir a mil 200 mujeres de diversas generaciones, ideología o afiliación partidaria, para hablar de las las oportunidades para las mujeres en la difícil coyuntura que vive el país.Logrando desarrollándose un amplio intercambio de distintas expresiones y visiones.

Entre las asistentes destacaron las asistencias de:

Diana Gonzalez, de Acción Nacional; Natalia Juárez, del PRD; Valeria Ávila, secretaria general de Hagamos; así como legisladoras priistas como Hortencia Noroña y Verónica Flores, además de integrantes de la dirigencia estatal del PRI y diversas líderes de organizaciones políticas, como Valeria Guzmán, del Organismo de Mujeres Priistas, regidoras como Sarahí Cortés de Zapopan y Sofía García de Guadalajara, así como la ex secretaria de Cultura, Miriam Vachez; la Contralora de Guadalajara, Cinthya Cantero; líderes de organizaciones cívicas como Idolina Cosío Gaona de la Asociación Nacional ‘Valentín Gómez Farias’.

Además, destacó la presencia de las mujeres que participan en la organización estatal “Avancemos” que encabeza Leobardo Alcalá, y de la Agrupación Política Nacional “Confío en México”, que preside Salvador Cosío Gaona, entre ellas Lourdes Santana, Sandra Aguirre, Ana Estela Durán, Faviola Cortes, Martha Becerra, y Delia Pacheco; así como otras agrupaciones civiles en las que se integran numerosos grupos de mujeres de diversa índole en cuanto a su actividad en favor de la sociedad como ‘Mujeres Mexicanas Amando a Jalisco (MUMAJ) que preside Sandra Cuenca, y ‘100 por Jalisco’ encabezada por Linda Inés Dávila, sin dejar de advertir presencia de otras personalidades de la sociedad como la actriz Ofelia Cano y profesionistas destacadas como Gabriela Moreno, Caridad Reyna y Bertha Lenia Hernández.

La ex gobernadora enfatizó; “Las siglas partidistas no nos dividen, no nos apartan y no nos fragmentan”.

Tampoco ocultó que pretende ser considerada para encabezar un frente amplio de ciudadanos y partidos, para lograr que México tenga a partir de 2024 un gobierno eficaz. También celebró y agradeció la presencia de las dirigentes del PRI, PAN, PRD y Hagamos.