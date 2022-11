Durante su visita a Lagos de Moreno, Jalisco, la Senadora Beatriz Paredes Rangel, dialogó sobre “Los Riesgos para la Democracia” en La Casa de La Cultura.

Paredes Rangel, quien es también aspirante presidencia para 2024, dijo que están en peligro las libertades políticas y sociales frente a las señales de autoritarismo que ha venido enviando el actual régimen.

En específico citó la libertad de expresión y libertad política, al tiempo que puso como ejemplo la descalificación que el Presidente hizo durante una conferencia mañanera a la periodista y politóloga Denise Dresser. “¿Quién iba a pensar que se le podría insultar en cadena nacional a una persona?”, dijo la funcionaria.

Agregó que "una persona que ejerce su derecho a escribir sufrió una descalificación impensada y después en un evento le faltaron al respeto; porque cuando alientas la descalificación y alientas la polarización y el odio, el odio prende. Entonces ese es un elemento, el que la autoridad piense que tiene el derecho de descalificar desde la más alta tribuna del país, eso es inusual porque es autoridad; no habla cualquier persona, no es que yo o usted critique a alguien, es que la más alta autoridad critique en un espacio formal con una enorme repercusión”.

Otro elemento preocupante, dijo, es la debilitación del Federalismo, toda vez que al extenuar a los estados y los municipios se afecta a las regiones.

“En esta administración federal se han desaparecido los fondos de respaldo a los municipios; se han desaparecido los fondos que apoyaban el equipamiento y la capacitación de las policías municipales; se desapareció el Fonden para respaldar la atención de las entidades y de las regiones ante desastres naturales; se desaparecieron fondos muy importantes para apoyar el desarrollo de la investigación científica y la educación superior; se desaparecieron programas presupuestales que estaban etiquetados en favor de los municipios; se debilitó la relación con los gobiernos estatales, entonces ha habido un demérito del federalismo”, sostuvo.

Una señal más de alarma, apuntó, es la clara reducción de autonomía del Poder Legislativo que se observa “cuando hay iniciativas que se dice públicamente que no se les puede cambiar ni una coma, cuando no permiten que haya una revisión del presupuesto en la Cámara de Diputados para cuestiones que son esenciales, y cuando se pretende reproducir un régimen vertical en donde el presidente decide, su mayoría apoya en automático, y no hay márgenes de diálogo, de discusión, y construcción democrática”.

Una cuarta cosa que resaltó es la ausencia de diálogo, pues dijo que no existe la convivencia entre mayorías y minorías, un elemento sustantivo, necesario, y esencial que no existe más entre el gobierno en el poder y la oposición.

Votará en contra la reforma electoral

En ese contexto, la ex gobernadora de Tlaxcala, aprovechó para anunciar que su voto en la iniciativa de la propuesta Reforma al INE, será en contra porque sencillamente no enriquece a la democracia mexicana y es una regresión.

Paredes concluyó que “los ciudadanos informados no queremos que haya un retroceso en la composición democrática del país”.

Al evento fue realizado en conjunto por la Agrupación Política Nacional (APN) “Confío en México”, la Asociación Nacional “Valentín Gómez Farias”, y la Agrupación Política Estatal “Avancemos”.