Bares de Guadalajara “olvidan” la sana distancia por pandemia

La pandemia de COVID-19 obligó a mantener restricciones y medidas sanitarias en establecimientos como bares y centros nocturnos, para evitar contagios y, a su vez, permitir que se reactive la economía en Jalisco. Sin embargo, en un recorrido realizado por este medio sobre el andador Chapultepec se verificó que la gran mayoría de bares “olvidó” la alerta sanitaria.

Mesas llenas de gente, muy juntas y en espacios reducidos; sin verificar el uso de cubrebocas hasta llegar a la mesa, aplicar gel antibacterial en la entrada o medir la temperatura en la mano, es la constante durante los fines de semana en ese andador.

La gente también debe asumir su responsabilidad en bares: Conbar

Aunque los bares del corredor Chapultepec lucen abarrotados y con cada vez menos medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19, el presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco (Conbar), César García, señaló que, a un año de la pandemia, cuidar la salud depende de todos y no únicamente de los empresarios y dueños de los bares, sino también de la gente.

No obstante lo anterior, también hizo un llamado a que se respeten las medidas, pues éstas se han relajado por factores como el que Jalisco se encuentre en verde en el semáforo federal, a que han disminuido los contagios y a que se ha avanzado en la vacunación.

De enero a la fecha, el Ayuntamiento de Guadalajara ha clausurado 28 establecimientos por no cumplir las medidas de seguridad contra COVID-19. EL INFORMADOR/G. Gallo

“Eso hace que la gente perciba que ya pasó el problema, pero no es así. Invitamos a los comercios a que cumplan las medidas, pero también a la gente a que asista a los lugares en donde se sienta segura, no sólo en bares, sino en general. Todos llevamos corresponsabilidad y a estas alturas todos sabemos lo que debemos o no hacer”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara informó que, de enero a la fecha, han hecho 28 clausuras por medidas de seguridad contra COVID-19, cinco por trabajar fuera del horario establecido y una por aglomeración en bares, restaurantes, salones de eventos y moteles.

“Es importante mencionar que continúa la supervisión de establecimientos como bares, plazas, corredores comerciales y gastronómicos”, detalló el Gobierno municipal.

Desde el 12 de febrero, los lineamientos para la operación de bares implican el uso obligatorio de cubrebocas, filtros y protocolos sanitarios para clientes, así como 50% de aforo, de acuerdo con la superficie y licencia del establecimiento.

“Me parece bien que estén abiertos los bares porque la gente necesita desestresarse y salir, pero aún se necesitan las medidas de seguridad. El fin de semana todo el corredor (Chapultepec) está lleno, no se puede ni pasar por el camellón, además que salen hasta sin cubrebocas”, compartió Laura, quien vive cerca de la zona.