Avanza coronavirus: sé consciente y sal lo necesario

Los jaliscienses bajaron la guardia y el coronavirus avanzó. La alerta sanitaria por COVID-19 en la Entidad se agravó a tal nivel que, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la mitad de los cinco mil 244 casos que Jalisco ha acumulado desde marzo se documentó en los últimos 10 días.

Y sólo las muertes de esta semana equivalen a las que el Estado registró en dos meses.

Ante esta realidad es indispensable no aflojar en lo que se ha avanzado. Recuerda que la pandemia no ha terminado y la acción elemental para evitar que los hospitales se saturen es el aislamiento. Si no necesitas salir, lo mejor es que te quedes protegido en casa.

También es importante que no relajes las medidas sanitarias. Si debes ir a hacer compras, usa cubrebocas en todo momento. No olvides lavarte las manos y usar gel sanitizante.

En ese sentido, el gobernador de Jalisco apeló a la responsabilidad individual. “Los ciudadanos deberán cuidarse a sí mismos y a su familia, no salir a la calle más que para lo estrictamente indispensable. Ya no se trata de vigilarnos; se trata de cuidarnos entre todos”.

Lectores de EL INFORMADOR coincidieron con la necesidad de aumentar los cuidados. Miguel Castañeda, por ejemplo, opinó que hay muchos que “pregonan que el virus no existe” y eso ha puesto en riesgo a otros. Blanca Vargas añadió que hubo mucha información e indicaciones proporcionadas para protegernos, pero “a mucha gente le valió”.

Xavier Orendáin De Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), reconoció que es indispensable reactivar la economía, pero que esto debe hacerse sin descuidar la salud. Así, la reactivación será gradual pero cuidadosa.

En la tercera semana de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el pico máximo de contagios para Guadalajara se proyecta para el 13 de junio; es decir, mañana.

La reapertura comercial tendrá que esperar. EL INFORMADOR/E. Barrera

No hay condiciones para que inicie la “Fase 1”: gobernador

La Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica y la Mesa de Salud aprobaron, por unanimidad, que Jalisco inicie una fase “de Responsabilidad Individual”, la cual iniciará el lunes en lugar de la “Fase 1”, como se tenía previsto.

El gobernador de Jalisco reconoció que el Estado no está en condiciones para entrar a esa fase de reactivación económica debido al incremento en los casos de COVID-19.

“No podremos avanzar tan rápido como lo habíamos planeado. Las medidas de reactivación que se presentarán el domingo estarán definidas por la composición del semáforo estatal y sólo responderán a lo mínimo necesario para aligerar la carga a los sectores más dañados económicamente y que corren el riesgo de cerrar permanentemente sus actividades”.

Ayer fue el día con más contagios y muertes en Jalisco desde que inició la pandemia, y ante ello destacó que “el problema no es la gente que está saliendo a trabajar para ganarse la vida”, sino quienes “pensaron que no pasaba nada” y rompieron el aislamiento.