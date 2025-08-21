Los alcaldes de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque sostuvieron ayer reuniones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad y atender las problemáticas más urgentes en ambos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En Tlajomulco, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que recuperar la paz y la tranquilidad de las familias es una de sus prioridades, junto con la colaboración entre órdenes de Gobierno. Explicó que el encuentro contó con el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quienes han considerado al municipio como prioritario dentro de la estrategia nacional de seguridad.

Subrayó que su administración ha puesto énfasis en la prevención en las zonas incluidas en el Plan de Rescate de Vivienda, recientemente presentado a la Presidenta y ahora compartido con el secretario Harfuch. Además, resaltó avances en proyectos como la construcción de la nueva comisaría y la academia de policía en la zona Valle, el fortalecimiento del C5 municipal, la adquisición de patrullas y el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

“Con coordinación, con todos los esfuerzos, con todos los recursos y con todo el corazón, lo vamos a lograr. Tlajomulco será ejemplo de trabajo en equipo para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias”, afirmó el alcalde, quien entregó a Harfuch un caballo de barro bruñido, símbolo artesanal del municipio.

Por su parte, la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, informó en sus redes sociales que también sostuvo una reunión con García Harfuch. Señaló que el objetivo es reforzar la cooperación para combatir las causas del delito y avanzar hacia la construcción de comunidades seguras.

Ambos encuentros forman parte de la estrategia de seguridad federal en coordinación con autoridades estatales y municipales, que busca atender de manera integral los retos de la zona metropolitana.