Aspirantes a Comité de Selección del Sistema Anticorrupción exponen sus propuestas

Este jueves la Comisión de Vigilancia de Congreso del Estado llevó a cabo una mesa de entrevistas sobre los aspirantes a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuyos perfiles se enfocan a la fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

La convocatoria, que busca a nueve integrantes que ocuparán cargos honoríficos por tres años en la Comité de Selección, se dirigió a las instituciones de educación superior, quienes enviaron sus propuestas de aspirantes a la Comisión de Vigilancia.

La primera aspirante fue María Esther Avelar Álvarez, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con experiencia en transparencia, anticorrupción y seguridad ciudadana. Su interés en formar parte del Comité de Selección es elegir a los mejores perfiles que integrarán el Comité de Participación Social del SEA.

El segundo aspirante fue Héctor González Montiel, académico de la Universidad Tecnológica de Guadalajara (UTEG), quien manifestó que entre los motivos que lo impulsaron a postularse están el ser parte de la solución y aportar conocimiento en la lucha anticorrupción, generar una cultura de legalidad y apoyo para la rendición de cuentas.

Ixchel Nacdul Ruiz Anguiano es una académica egresada de la UdeG y propuesta por el Colegio de Jalisco, del cual forma parte. Licenciada en estudios políticos y de gobierno, consideró que puede tener la oportunidad de abonar a la maquinaria del SEA, por lo que tiene toda la disposición e interés de participar.

Marco Antonio Robles Morales es un abogado en derecho y maestro con 30 años de experiencia en el ámbito educativo propuesto por la Universidad Enrique Díaz de León. Expuso que el combate a la corrupción no solo radica en la redacción de mejores leyes, sino en que la sociedad sea la que exija que la ley y las instituciones sean legítimos y confiables, por lo que es primordial educar en la cero tolerancia a la corrupción.

El siguiente aspirante fue José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana (UP), quien expuso dos razones para participar: por ser los fines de la UP el formar personas que en el ejercicio de su profesión no solo es que sepan sus quehaceres, sino que sean personas de bien; y que en lo personal se preocupa porque la educación, la seguridad y el desarrollo económico se fomenten para combatir la pobreza y generar condiciones que permitan eliminar la corrupción.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia, Mirza Flores, agradeció las entrevistas e indicó a cada uno de ellos que los contactarán posteriormente.

