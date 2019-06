Asesinan a un hombre dentro de supermercado en avenida Vallarta

Tendido boca abajo, sobre el piso del área de panadería, fue donde quedó el cuerpo de un hombre tras ser asesinado a balazos dentro de un supermercado ubicado en la colonia Camichines Vallarta.

De acuerdo con la Policía de Zapopan, la víctima se encontraba haciendo sus compras, cuando llegó hasta él un hombre y le disparó de manera directa en al menos 5 ocasiones para después darse a la fuga por la puerta principal.

En el lugar quedaron alrededor de 15 cascajos percutidos. Además de la muerte del hombre no se reportaron personas que resultaron lesionadas.

De manera inmediata clientes y trabajadores fueron retirados del establecimiento. Minutos después, ingresos y salidas fueron cerrados sin acordonamiento alguno que diera señal de lo ocurrido.

A los trabajadores se les pidió que no dijeran qué había sucedido, "que si nos preguntaban, dijéramos que no sabíamos y que no habíamos visto nada" refirió uno de los empleados entrevistados, sin embargo, optó por permanecer hermético, al igual que el resto de los trabajadores, quienes permanecieron en la zona de descargas en espera de rendir su declaración ante el Ministerio Público.

Transcurridas más de tres horas el cuerpo fue sacado del establecimiento por la puerta de atrás, sobre una camilla.

El cadáver de la víctima, de entre 30 a 35 años, según confirmaron paramédicos municipales, fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de ser reconocido de manera oficial. Mientras tanto, será el Ministerio Público quién se encargue de las investigaciones necesarias para dar con el paradero del agresor.

