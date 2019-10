Arzobispado se deslinda de "cadena humana" en Catedral durante protesta

Luego de que una "cadena humana" de feligreses se formara alrededor de la Catedral de Guadalajara el pasado 28 de septiembre mientras transcurría una manifestación de mujeres para exigir la despenalización del aborto, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, manifestó que dicha iniciativa no provino del Arzobispado de la ciudad.

"Yo no estuve enterado de ese cordón de protección, por tanto yo no fui el que la autorizó. Yo me enteré después de que hubo ese hecho", dijo.

Con respecto a las exigencias de la manifestación, Robles Ortega sostuvo que la postura de la Iglesia católica con respecto a la despenalización del aborto es "inamovible" y está en contra de la interrupción al embarazo. Sin embargo, manifestó que se debe abogar por un mayor cuidado de las mujeres embarazadas y que buscan abortar para que no se les criminalice.

"Hay que asumir el hecho en su totalidad: no al aborto, pero sí a lo que necesita la mujer que se orillada a tomar esas medidas. Hay que ofrecerle alternativas, apoyo, no criminalizarla", expresó.

El cardenal dijo que se requiere buscar maneras de que se garantice el bienestar de mujeres que hayan sido víctimas de una violación, pero que no interrumpan su embarazo. De la misma forma, opinó que también se debe garantizar que el hombre responsable debe hacerse cargo de sus actos.

El 25 de septiembre, el Congreso de Oaxaca aprobó con 24 votos a favor y 10 en contra la despenalización del aborto en dicha entidad. Días después, el coordinador de la fracción emecista en el Congreso de Jalisco, Salvador Caro Cabrera, descartó la posibilidad de que una situación similar se dé en esta Entidad Federativa debido a que no hay iniciativas al respecto.

Por otro lado, el también legislador de Movimiento Ciudadano, Esteban Estrada Ramírez, dijo que hay de 24 a 26 diputados que se oponen al aborto y que buscan crear una bancada en contra de discutir este tema. Sin embargo, tal agrupación aún no está integrada formalmente.

IM