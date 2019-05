Arranca reordenamiento con cinco rutas; Galván usa, otra vez, mañas para librarse

Tras los primeros seis meses, el Gobierno de Enrique Alfaro pondrá en marcha cinco rutas complementarias bajo el nuevo modelo de Mi Transporte, con 96 unidades y más de 59 mil pasajeros beneficiados. Se sumarán a los otros 19 corredores que funcionan bajo el sistema ruta-empresa, que iniciaron en el sexenio pasado, “pero no operaban de manera integral”, reporta la Secretaría del Transporte (Setran).

Las cinco rutas contarán con el nuevo sistema de pago electrónico, un proyecto que se pretende completar en todas las unidades del transporte público a finales de este año (cuatro mil 669), con la intención de mejorar el servicio; sin embargo, la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco intenta frenarlo a través de procesos judiciales, una práctica sistematizada contra acciones de Gobierno.

El presidente de esa organización, Enrique Galván Vargas, advirtió el pasado martes que no se sumarán al modelo de prepago y, en su lugar, crearán su propia empresa de pago electrónico para evitar adherirse al fideicomiso responsable de administrar los recursos que se recauden por esta vía (a cargo de las autoridades).

Ante esto, la Federación afirma tener un amparo para que se modifique el reglamento que los obligaría a sumarse al fideicomiso, pero desde hace más de una década ha presentado al menos tres recursos legales contra otros actos de Gobierno. Por ejemplo, en 2012, la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado ordenó a Servicios y Transportes (SyT) expedir 33 contratos de subrogación por 12 años a favor de Galván; sin embargo, SyT emitió varios citatorios para la firma de los contratos que no fueron atendidos por el polémico transportista.

En abril pasado, el Juzgado Décimo Segundo le concedió una suspensión para que la Secretaría del Transporte le devolviera cinco unidades retenidas por anomalías en marzo, pero Galván no acudió a la dependencia a dar cumplimiento de los requisitos y se dirigió al depósito del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

Ante estas prácticas, el titular de la Setran, Diego Monraz, advirtió que nadie puede estar por encima de la ley. “No nos vamos a prestar a extorsiones. Vamos al 99% de este logro (transportistas que avalan el prepago). Al final del año, 100% de las unidades estarán funcionando con este modelo”.

GUÍA

Las cinco rutas que hoy entran en circulación

Complementaria 09 (anteriormente ruta 175-D Lomas de San Agustín)

Trayecto: Avenida Los Abedules-Plaza Centro Sur.

Intervalo lunes a sábado: 6 minutos.

Intervalo domingo: 9 minutos.

Usuarios: 12 mil 600.

Complementaria 10 (anteriormente ruta 175-E Villas de San Sebastián)

Trayecto: Villas de San Sebastián-Plaza Centro Sur.

Intervalo lunes a sábado: 9 minutos.

Intervalo domingo: 15 minutos.

Usuarios: seis mil 300.

Complementaria 34 (anteriormente ruta 51 educadores)

Trayecto: Fraccionamiento El Mirador-Colonia Americana.

Intervalo lunes a sábado: 5 a 8 minutos.

Intervalo domingo: 7 a 10 minutos.

Usuarios: 13 mil 200.

Complementaria 35 (anteriormente ruta 51 El Vado)

Trayecto: Las Palmas- Estación Tetlán del Tren Ligero.

Intervalo lunes a sábado: 12 minutos.

Intervalo domingo: 15 minutos.

Usuarios: ocho mil 400.

Complementaria 36 (anteriormente ruta 612 Jardines de la Reina)

Trayecto: Jardines de la Reina-Hospicio Cabañas.

Intervalo lunes a sábado: 5 minutos.

Intervalo domingo: 6 minutos.

Usuarios: 18 mil 550.

Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte. EL INFORMADOR/A. Camacho

Nuevo modelo recibe apoyo de mayoría de transportistas

En Jalisco, 99% de los transportistas apoya el nuevo modelo de transporte, lo que significa que ya firmó el convenio de adhesión al modelo de prepago, afirmó Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte (Setran).

“Todavía tenemos cinco o seis rutas que, parcialmente, ya dijeron que sí, pero no alcanzan a completar a todos los socios. Logramos 99% de confianza (se refiere a los transportistas) con 95% de las rutas completas en este semestre”, dijo.

Destacó que las cinco nuevas rutas complementarias que se suman al modelo también formarán parte del fideicomiso, cuyo Comité contará con la participación de transportistas.

“Antes no solo no formaban parte (del Comité): no tenían vista, estaban impedidos para saber cómo funcionaba. Ahora son mayoría porque el Estado solamente conserva cuatro sillas y ellos pueden tener hasta 10. Aparte, van a poder vigilar en tiempo real la recolección y dispersión de recursos, lo que les da total transparencia. Ellos manejan su dinero pero con las reglas de un fideicomiso”.

Actualmente, cuatro mil 669 unidades del transporte público prestan servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara; 485 trabajan bajo el esquema ruta-empresa y cuatro mil 184 en el modelo de hombre-camión. Además, se detectaron al menos siete rutas en desuso o con muy pocas unidades en servicio.

Amilcar López, director de Transporte Público, explicó que las 96 unidades que forman parte de las cinco nuevas rutas complementarias cuentan con un plan de operación; es decir, un documento que señala el horario en el que debe salir la primera y la última unidad, y la frecuencia de paso entre vehículos.

El nuevo modelo contempla 119 rutas. Tras la primera etapa de regularización, los transportistas podrán acceder a los apoyos de 80 mil pesos por unidad para adquirir los sistemas de pago electrónico y monitoreo.