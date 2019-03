Aristóteles reaparece en Twitter para aclarar responsabilidad sobre Línea 3

El ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, reapareció este miércoles en redes sociales donde aclaró la responsabilidad de su administración sobre la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

Sandoval Díaz señaló que su administración no cotizó la obra, por lo que no eran responsables del incremento de precios, ni de proveedores, ya que todo ese control era y es del gobierno federal.

Qué bueno que el gobierno federal y estatal hayan alcanzado acuerdos para concluir la obra, puedes conocer los avances en esta nota de @informador https://t.co/sC5UYs2jrv — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 6 de marzo de 2019

"Decir que yo “deje inconclusa” la #Línea3, es impreciso. Mi administración nunca tuvo control alguno del proceso constructivo ni del uso de los recursos", escribió el ex mandatario.

Por otro lado, Aristóteles Sandoval aceptó que su responsabilidad sí fue la de generar condiciones del inicio y avance de la obra; haber gestionado los recursos para su construcción; haber inscrito al padrón de proyectos públicos de la Secretaría de Hacienda.

"Lo que sí estuvo en mis manos, primero como alcalde y luego como gobernador, fue hacer que una obra tachada de imposible por más de 20 años, fuera posible", mencionó.

El ex mandatario afirmó que está a favor de que se revise y transparente el uso de los recursos y cada posible irregularidad en la obra, como hasta hoy ha hecho la Auditoría Superior de la Federación.

"Me hubiera encantado que se terminara en mi sexenio, pero tengo claro que mucho de lo que beneficia a la sociedad no tiene un plazo sexenal, por eso me siento feliz de haber hecho mi parte. Falta el 4% restante."

La conclusión de la Línea 3 del Tren Ligero quedó en suspenso cuando se dio a conocer que faltaban alrededor de cuatro mil millones de pesos para concluir el proyecto que inició durante el anterior sexenio. El monto no se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Sin embargo, el pasado 28 de febrero, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Línea 3 quedaría terminada en diciembre, para que empiece a operar en enero de 2020.

