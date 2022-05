Apoyo a FIL segura en pie: Lemus

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, tras la conferencia de prensa sobre la apertura de las convocatorias para talleres y coediciones para profesionales en el marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro, compartió que se ha firmado un desplegado entre los alcaldes sobre los recursos de apoyo que le entregan los municipios a la Universidad de Guadalajara, buscando que haya transparencia por parte de la institución, pero enfatizó además que el apoyo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) seguirá en pie.

"La FIL no se toca, la FIL es un gran valuarte, un gran tesoro de nuestra ciudad y de nuestro Estado"

"Hoy firmamos distintos alcaldes de distintas fuerzas políticas un desplegado en el cual se habla de los recursos de apoyo que se entregan por parte de los municipios a la Universidad de Guadalajara. Punto número uno y que quiero dejar clarísimo, el acuerdo que tenemos es que la FIL la vamos a seguir respaldando todos los municipios, la FIL no se toca, la FIL es un gran valuarte, un gran tesoro de nuestra ciudad y de nuestro Estado. Es el festival literario en habla hispana más grande del mundo. Todos los municipios vamos a seguir apoyando a la FIL, esto no se toca y está fuera de discusión".

Sin embargo, destacó que prevalece una preocupación de muchos alcaldes, porque "están o estamos entregando recursos a la Universidad de Guadalajara, no crece la matrícula de estudiantes en nuestros municipios, pero sí vemos que hay camiones pagados para marchas, desplegados, y lo peor, que luego nos encontramos que apoyamos por ejemplo, a un festival de cine y vemos a funcionarios en el festival de Cannes en Francia... como que no hace sentido".

Señaló que la discusión no se centra solamente en entregar o no los recursos, también en cómo se gastan, "porque lo que queremos es que verdaderamente se utilicen para fomentar la matrícula en nuestros municipios y tener más estudiantes. Vamos a seguir entregando terrenos a la Universidad de Guadalajara para la construcción de preparatorias o centros universitarios, eso no está en duda, yo mismo en Guadalajara estoy buscando un terreno para aportarle a la Universidad de Guadalajara y tener una nueva prepa para el oriente de la ciudad".

Resaltó que la universidad no notifica cómo se gastan los recursos que los municipios le entregan y por eso buscarán cómo se seguirán entregando éstos apelando a la rendición de cuentas. "Lo que estamos pidiendo es que se maneje de una forma transparente, el acuerdo es ver cómo y cuántos apoyos vamos a entregar y cómo darán ellos el ejercicio de esos recursos de manera transparente".

JM