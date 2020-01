Aplicarán multas a transporte de carga pesada que no respete regulación

El próximo sábado primero de febrero concluye el periodo de gracia durante el cual no se aplicaron las multas a conductores de transporte de carga por no respetar el horario de restricción para ingresar a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Diego Monraz Villaseñor, secretario de transporte, explicó que, aunque el permiso para ingresar a la ciudad se eliminó, las infracciones a quien no acate el horario de veda y el polígono de circulación están vigentes y no se aplicaron durante enero como parte de las acciones de socialización de la regulación a los camiones de carga pesada.

"La Policía Vial pasará de apercibir a infraccionar a los transportistas que sean detectados en la franja restringida. Hay que revisar el polígono que determinó el Imeplan, a partir del Periférico en los siete accesos carreteros", comentó.

No es sencillo ordenar inercias de años, pero esta comenzando a valer la pena la nueva regulación del transporte de carga en el AMG #MiMovilidad https://t.co/uhMfvnSuv1 — Diego Monraz Ⓜ️ (@MonrazDiego) January 27, 2020

Las infracciones por no respetar el horario de restricción de seis a nueve de la mañana y a los camiones de carga que circulen por carriles de alta velocidad; van de ocho mil 688 a 13 mil 32 pesos, es decir de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Los recursos recaudados por estas multas irán al Fondo para la Infraestructura Vial Metropolitana.

Monraz Villaseñor informó que en la mesa con transportistas y especialistas trabajan para elaborar una norma técnica estatal para la regulación de pesos y dimensiones del transporte de carga, descartó que tener una norma local vaya a generar una doble regulación, pues ya existe una norma federal, sostuvo que desde el sector transportista se impulsa esta disposición.

