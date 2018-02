Anuncios irregulares de candidatos también serán quitados: Lemus

Durante la entrega de las obras de renovación de avenida Universidad en Zapopan, el alcalde Pablo Lemus aseguró que toda la propaganda política que sea colocada en espectaculares irregulares durante el periodo de campañas próximo a iniciar será retirado sin importar el partido al que pertenezca.

Lemus recalcó que este acto no se presta a la violencia política pues la notificación se ha hecho con anticipación; además invitó a todos los candidatos y partidos a que en caso de querer contratar estos servicios revisen que cuenten con los permisos adecuados para que no se sorprendan de "que la imagen de un candidato después aparezca clausurada".

El actual alcalde, que irá por la reelección en su municipio, dijo que los zapopanos no verán su rostro en ningún espectacular. "Por mi parte no me verán anunciado en ningún espectacular, porque vamos a ser congruentes. Nosotros venimos a acabar con la corrupción que se vive en el negocio de los espectaculares y venimos también a mostrar que somos completamente diferentes de los candidatos de siempre. No al derroche en las campañas. Cada espectacular vale más de 50 mil pesos mensuales, ¿de dónde lo pagan los candidatos?", comentó Lemus. Su campaña, dijo, se hará en las calles y tocando "puerta por puerta".

Con respecto a los cambios en la reglamentación para los espectaculares dijo que ya no se permitirá que estén en hitos urbanos y que no se otorgarán licencias nuevas ni renovaciones para estas zonas. Sin embargo, aquellos que quieran renovar su permiso podrán hacerlo siempre y cuando el anuncio sea trasladado a alguna de las áreas aprobadas y haya sido emitida hace más de tres años.



