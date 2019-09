Anuncian convocatoria para Contraloría Social en Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara anunció este martes la convocatoria para aquellos ciudadanos que estén interesados en integrar la Contraloría Social del Municipio, que podrán dar seguimiento a la manera en que se manejan los recursos de la capital jalisciense.

“Queremos que las y los ciudadanos participen con nosotros en el proceso presupuestal, en las revisiones, en saber cómo gasta Guadalajara, dónde impacta ese gasto, a dónde se van sus contribuciones”, expresó la regidora Claudia Salas, quien preside la comisión de Hacienda del Ayuntamiento.

La regidora expresó que los perfiles que se buscan son de gente que le guste y conozca de temas presupuestales, de manera que puedan aportar propuestas e ideas para el manejo de los recursos en el municipio.

Enrique Aldana, titular de la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento, refirió que el amor por la ciudad “se traduce en recursos” y llamó a los interesados a integrarse para que la ciudadanía pueda tener una participación activa en la correcta aplicación del presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2020, aspecto que será fundamental para el desarrollo de la capital jalisciense.

La Contraloría Social, cuya convocatoria fue publicada el 5 de septiembre, estará integrada por siete hombres y mujeres (y siete suplentes) que podrán entregar su documentación en las oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, ubicada en la calle Río Reforma #1880, en el Álamo Industrial.

Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en este enlace: https://bit.ly/2mlL6ZL.

Requisitos para los interesados:

• Contar con la ciudadanía mexicana.

• Residir en Guadalajara.

• Tener solvencia moral.

• No haber ocupado un cargo de elección popular.

• No ser servidor público ni haberlo sido en los últimos dos años.

• No pertenecer a un partido político o religiosa.

• Contar con experiencia en temas presupuestales.

NM