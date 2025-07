Antes que pensar en coiversiones con el Siapa, la Conagua debe hacer un análisis en Jalisco: Mery Gómez Pozos

Durante su estadía en Jalisco, y cuestionada sobre si el estado podría pensar en acceder a recursos de la Federación en coinversión para subsanar la crisis que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara por temas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), la diputada federal por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, señaló que antes de poder hablar de las posibilidades de ello, será necesario que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleve a cabo un diagnóstico integral en materia hídrica.

De hecho, señaló la legisladora por Morena, hace algunos días sostuvo una reunión con Efraín Morales López, titular de la Conagua, quien dijo, en los próximos días estará visitando Jalisco con este fin, en busca de comenzar un análisis específico sobre la situación del agua, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como del Estado, como parte de la estrategia federal que se sigue a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hay un plan nacional que tiene la Presidenta, muy armado, muy planeado, que va a ejecutar con la Conagua, obviamente en coordinación con los gobiernos. No es una cosa de que los vamos a hacer a un lado y todo lo va a hacer solamente la Federación, hay un plan para el rescate y para que obviamente, exista acceso al agua. Esto es parte de los primeros puntos que presentó la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y lo va a cumplir".

Sí hay un plan y va a estar, en próximos días, Efraín Morales en Jalisco, y así conoceremos de primera mano cuál es el plan específico que tiene la Conagua para el Estado, porque (el agua) es una prioridad", explicó.

Sin embargo, Gómez Pozos hizo un llamado al Gobernador de Jalisco a que, así como alzó la voz para echar revés al visto bueno dado por la Comisión Tarifaria del Siapa para un nuevo aumento del costo del servicio público del agua, de la misma forma eche revés al aumento aprobado en junio pasado por el Congreso del Estado, pues representa una afectación, principalmente, para el bolsillo de las familias, y opte mejor por hacer una limpieza dentro del organismo.

"Yo presenté un punto de acuerdo desde la Cámara de Diputados para pedirle, exhortar al gobernador de manera muy respetuosa, que reconsidere este aumento de casi 10% que se hizo. Ayer lo vimos muy enojado y exigiendo que la comisión (tarifaria) del Siapa no hiciera estas sugerencias de hasta el 200% de aumento y que lo reconsiderara. Pues yo aprovecho el espacio para decirle al gobernador, y le vuelvo a pedir, que lo mismo que está pidiendo él, lo haga. Que él reconsidere este aumento que tuvo del casi el 10%, porque esos mismos elementos que yo vi, que él dio ayer, que son: pensar en las familias, en la economía de las familias. Hay que pensar en eso cuando tienes casos tan conocidos como fue el de Eli Castro, que era solo la puntita de todo lo que hay de corrupción dentro del Siapa", afirmó la diputada federal.

En esta misma vía, señaló, si existe verdadera voluntad política, lo más adecuado sería primero "hacer una limpieza real" del organismo que, a final de cuentas, opera con recursos estatales, y tras lo cual muy seguramente comenzarían a notarse los ahorros.

Te puede interesar: Operadora del 911 guía la labor de parto de una mujer camino a emergencias

Por otra parte, Mery Gómez Pozos indicó que, por ahora, la Federación no estima recursos para la construcción de la Línea 5 del Transporte Público al Aeropuerto, "pues no es una prioridad para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que ella se había comprometido con las y los jaliscienses en proyectos específicos de transporte público para municipios específicos, por lo cual no se asignaron directamente recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, y muy probablemente tampoco se le etiqueten en el 2026, según lo que se ha trabajado desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la cual ella preside.

Aunque Lemus Navarro ha afirmado en diversas ocasiones que incluso ya se tiene el aval de Banobras para ejecutar la obra en coinversión, la diputada dijo desconocer tales acuerdos, y solicitó que sean informados para aclarar en qué sentido y por qué vía llegarían los recursos a la Entidad.

También lee: Otorgarán la Medalla al Mérito Industrial al empresario René Calderón

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB