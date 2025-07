Frangie reconoce que evaluaciones de control y confianza a policías no son "infalibles"

Las evaluaciones de control y confianza a los que se someten los policías antes de ingresar a una institución de seguridad pública no son infalibles, aseguró el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, esto luego de que tres elementos y un ex policía de la Comisaría municipal asesinaron a cuatro integrantes de una familia, cuyos cuerpos fueron localizados en San Cristóbal de la Barranca, así como el caso de dos uniformados más que detuvieron arbitrariamente y golpearon a dos repartidores de plataforma.

"No son infalibles (los controles de confianza). Es muy difícil, la verdad, se hacen los controles de confianza, pero por más no son infalibles. Hay que hacerlos constantemente y de acuerdo al tiempo que tienen también. Nosotros lo estamos haciendo, pero hay cosas que se te van. No es que se nos vayan, pero es muy difícil el control", dijo.

En el caso de los policías que golpearon a repartidores, los elementos no pueden hacer recorridos en las calles mientras la Comisión de Honor y Justicia realiza la investigación. El presidente municipal señaló que la sanción podría ir desde bajarlos de puesto hasta la baja de la Comisaría. "No vamos a permitir esto y que se aplique la ley como debe de ser", agregó.

En tanto, continúa la búsqueda de dos policías activos de Zapopan y un ex elemento, presuntamente relacionados en el asesinato de la familia, vecina de la colonia La Magdalena. Frangie Saade indicó que cuando fueron a buscar a los uniformados con las órdenes de aprehensión, éstos ya no se habían presentado en la Comisaría.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que el ex policía fue imputado por un caso de desaparición forzada, sin embargo, no fue vinculado a proceso. A la fecha, hay tres detenidos por el caso: Mario Alberto 'N', José Ángel 'N' y Christian Oswaldo 'N', quienes fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de homicidio y desaparición forzada.

MF