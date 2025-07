Mery Gómez Pozos destaca acuerdos alcanzados en el CEN de Morena

La diputada Federal por Jalisco, representante de Morena en la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozos, destacó parte de los acuerdos alcanzados tras la realización del Consejo del partido el fin de semana pasados, "y que se vieron opacados por los señalamientos contra Adán Augusto y su ex jefe de policía". Entre los más importantes, dijo, se incluye la conformación de un comité dictaminador que permitirá analizar los perfiles nuevos que habrán de integrarse al partido, a fin de evitarse los "Yunes" que puedan llegar por conveniencias.

"Este comité va a ser el evaluador de estos personajes de otras fuerzas políticas que quieran migrar a Morena; entendible, porque ahorita somos el partido más grande, yo podría atreverme a decir que del mundo. Ahorita somos el partido más grande de América, y cuando es tan grande pues obviamente quieren sumarse nuevos personajes y muchas veces, pues no son tan presentables, sin ponerle nombre y apellido", dijo la diputada.

El comité, señaló, se integra por Luisa María Alcalde, como presidenta de Morena; Carolina Rangel como secretaria general del partido; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional (CEN), y Epigmenio Ibarra y Armando Bartra.

"Ellos son los cinco que van a integrar este comité y que van a decidir quiénes sí pueden formar parte de Morena y vienen de otras fuerzas políticas, porque se vale también cambiar de opinión, no quiere decir que si hoy estoy en el PAN, en el PRI, en el Verde, ya eso es una tacha y ya no pueden pertenecer a este movimiento no, hay gente valiosísima en todos los partidos y hay gente imprescindible también, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso", refirió la diputada.

"Y esto es un mensaje muy claro para mi Estado, para Jalisco, para que deje de haber este tipo de acuerdos de 'mira, vente ahorita, yo estoy allá pero te ayudo a cambio de que me vayas a garantizar una candidatura'. Es un mensaje que quiero dejar muy claro para mi Estado nadie, nadie en el Estado puede prometer ni repartir candidaturas, las candidaturas las va a decidir el pueblo de México", añadió Gómez Pozos.

En este sentido, señaló, también se acordó, precisamente, que en el caso de todas las candidaturas a puestos públicos habrán de definirse a través de encuestas de conocimiento y reconocimiento, no solamente para cumplir cuotas o delegar a "cuates" los cargos, como tampoco se podrá ya permitir el nepotismo al momento de definir las figuras a contender.

Otro acuerdo que destacó la diputada fue el establecer un plan municipalista que se replicará en las cerca de 900 municipios que son comandados por Morena, en los que se ha acordado, entre otros puntos, que las y los alcaldes establezcan audiencias públicas semanalmente para informar sobre sus labores, pero también para escuchar las necesidades de la ciudadanía.

También deberán garantizar un porcentaje fijo del gasto público en puntos primordiales para la ciudadanía, que serán el agua, alumbrado público, reencarpetamiento de las calles, seguridad, y alcantarillado.

"Hay quienes gastan mucho dinero en otras cosas y descuidan lo que realmente es importante para la gente. Lo que se votó en el Consejo es la obligación de todos los gobiernos morenistas municipales, atender estos puntos que son los básicos a la ciudadanía. A la ciudadanía no le importa las estatuas bonitas, las oficinas bonitas, los carrotes de los que gobiernan; Le importa que haya acceso al agua, el alcantarillado para que no se nos inunden las ciudades, que haya atención a la seguridad, que realmente se atienda en el presupuesto al tema de seguridad, que haya calles iluminadas, que no hayan baches. Eso es lo que le importa a la gente y eso va a ser ya una garantía de los gobiernos morenistas", dijo por último la diputada federal por Jalisco.

