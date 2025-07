Mery Gómez Pozos inaugura su casa de enlace ciudadano en Guadalajara

En busca de recibir a las y los tapatíos del Distrito 11, quienes le dieron su voto para llegar a la Cámara de Diputados, así como escuchar a todas y todos los ciudadanos que requieran apoyo en sus gestiones públicas, la diputada federal por Morena, Merilyn Gómez Pozos, dio a conocer la apertura de su Casa de Atención Ciudadana.

Su ubicación será en el número 2290 de la Calle Puerto Melaque, en la colonia Blanco y Cuéllar. La inauguración se llevará a cabo este mismo jueves en punto de las 17:00 horas, aprovechando su estadía en Jalisco como parte del receso legislativo en la Cámara de Diputados, donde preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

"Ahí se pueden acercar todas y todos los ciudadanos, para lo que requieran, sea cual sea su necesidad. Hay cosas que la gente no sabe, como qué le corresponde hacer a un diputado federal, qué le corresponde a un diputado local, a un regidor, y a lo mejor no es su necesidad saberlo, pero tienen alguna situación que resolver, si bien habrá cosas que no estarán dentro de mis facultades como diputado federal, si está dentro de mi alcance como persona, pues lo voy a hacer y les voy a ayudar", indicó Gómez Pozos.

Te puede interesar: Motociclistas agreden a policías viales durante operativo contra rodadas en Zapopan

Entre las situaciones por las cuales pueden acercarse las y los tapatíos, especialmente aquellos que residen en las colonias del distrito que la diputada representa (entre ellas Aldama Tetlán, Analco, Atlas, Balcones De Oblatos, Beatriz Hernández, Belisario Domínguez, Benito Juárez, Blanco Y Cuéllar, Brisas Del Nilo, Cantarranas, Circunvalación Belisario, Circunvalación Oblatos, Cuauhtémoc, Cumbres Del Nilo, entre otras), se encuentran gestiones de luminarias, en materia de agua, de servicios públicos como poda de árboles, bacheo, entre otros. Sin embargo, también pueden solicitar orientación sobre programas sociales, o cualquier otra que el ciudadano requiera, para que el personal de apoyo pueda decirle con certeza a dónde debe acudir.

"Lo que necesiten, veremos cómo darle salida a la gente. Lo que ellas y ellos necesitan es tener un espacio dentro de la ciudad, a donde puedan acudir, que les abran la puerta porque, sin demeritar, ni ponerle grilla, llegas a un municipio, el que sea, y pues es muy complicado que te reciba el director, algún jefe de área, alguien que te pueda dar una solución y todos tienen cosas que hacer, y a ti que sucede algo, vas a quererlo resolver al ayuntamiento y te topas con paredes, con un tema burocrático siempre. Entonces la intención es que haya un espacio cerca de su casa, donde puedan ir a pedir apoyo y que les escuchen, que les den alguna salida. No voy a decir que yo lo resuelvo, pero vamos viendo cómo sí se puede resolver, a lo mejor tocando puertas, pero viendo qué se puede hacer para lograrlo", explicó Mery Gómez Pozos.

Mira esto: Dos hombres son procesados por la muerte de una mujer en El Salto

Recordó que su labor legislativa se desempeña desde la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, por lo que en ocasiones no es posible tener contacto directo o permanente con las personas, que pueden sentir que una vez habiéndole dado los votos a las o los políticos para llegar a sus cargos, no se les vuelve a ver. Así, esta casa de enlace es la opción para que las y los ciudadanos puedan tener un poco más de cercanía y atención con ella.

"Yo cada que estoy en Guadalajara estoy en territorio. Ahorita estamos en el descanso legislativo, es tiempo de vacaciones en la Cámara y considero que este es un buen momento para inaugurar este espacio, para aprovechar y escuchar mientras regresamos al periodo ordinario, porque septiembre va a ser de mucha carga: recibo paquete económico, tenemos luego la aprobación del presupuesto (de Egresos) otra vez, entonces es bien importante tener este lugar físico para que la gente se pueda acercar y tenga todo el tiempo comunicación", indicó la legisladora.

Por último, añadió, será el 15 de agosto cuando presente su primer informe de resultados en el cargo a la ciudadanía, y el cual se llevará a cabo en el parque de la Ex Penal de Oblatos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB