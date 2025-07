A través de la plataforma TikTok, el C5 Escudo Urbano, a cargo de la operación del 9-1-1, compartió una serie de publicaciones en los cuales se escucha cómo una operadora logra guiar una labor de parto de una mujer quien era trasladada en un vehículo a un puesto de socorro.

En la primera de las publicaciones se escucha cuando una mujer llama desde Tlajomulco al número de emergencias para informar que su hija está en labor de parto, y se encuentran en traslado en una camioneta a recibir ayuda médica en la Cruz Roja de Toluquilla.

"Trae dolores desde ayer, pero ayer me la regresaron de la maternidad, y tiene ya, hoy cumple 40 semanas. No ha roto fuente, pero ya está sangrando mucho, y nada más me dice que ya siente la cabecita", le explica la mujer a la operadora, quien a su vez le comunica que ya quedó avisada de su llegada la Cruz Roja.

La operadora también le da indicaciones: le dice que la joven debe de mantenerse en el lugar lo más limpio posible, mantenerla recostada y relajada, y ella debe preparar algún trapo, gasa, franela o prenda de ropa limpia y seca para en caso de que el bebé nazca durante el traslado.

"No traten de jalarlo, ¿de acuerdo? Únicamente hay que estar pendiente para cuando nazca lo sujetes con firmeza y ni vaya a caerse. Él va a nacer solo. Una vez que salga el bebé vamos a limpiar su nariz, su boca y su cara y lo vamos a cubrir inmediatamente con lo que tengamos a la mano que se encuentre lo más limpio posible", indica la operadora.

"Ay Diosito, ayúdame", se escucha decir al otro lado del teléfono, mientras la joven se queja del dolor. La operadora se mantiene íntegra dando indicaciones para que ambas mujeres en el vehículo —que es conducido por el esposo de la mujer— se mantengan tranquilas.

Una segunda publicación comienza con la mujer tranquilizando a su hija, y le comenta que no pasa nada si el bebé nace en el trayecto. La operadora les repite que si esto pasa no debe jalarlo y únicamente debe sujetarlo con firmeza. "Sí, sí, duele, pero espérate. Ya va saliendo, espérate", le dice la mujer a su hija.

La operadora le repite que de nacer tiene que limpiar su cara, nariz y boca para que no vaya a ingerir ninguna sustancia. "Ahí viene, ahí viene. Eso, así. Ay, ya va a nacer mi chiquito hermoso precioso. Ay señorita, ya va a salir la cabecita. Ay, qué hermoso, señorita, ya nació mi niñito", dice la mujer entre lágrimas durante la llamada.

"Hay que limpiarle la carita. Hay que taparlo", insististe la operadora amablemente, mientras se escucha el bebé llorando al fondo.

La operadora le dice a la mujer que el bebé nació a las 7:02 de la mañana, le pide taparlo y entregarlo a la mamá, y también taparla a ella, pero sin cortarle el cordón umbilical. La ahora abuelita del bebé lo consuela y le dice "ya mi chiquito, ya nos van a venir a ayudar".

Mientras la operadora le pide revisar si la joven mamá tiene alguna hemorragia, la mujer le dice que están por llegar a la Cruz Roja. De fondo se escucha que el personal paramédico solicita una camilla, y el doctor que les recibe da indicaciones sobre cómo van a mover al bebé y a la mamá para cortar el cordón umbilical.

Tras ello una mujer de trabajo social toma el teléfono y retoma la llamada con la operadora del 9-1-1, confirmando que han llegado a la Cruz Roja de Toluquilla, y la operadora al copiar el mensaje le informa que el bebé nació a las 7:02 de la mañana, a fin de agregarlo en los reportes médicos, tras confirmar que ya no se requiere su apoyo concluye la llamada. "Le agradezco la confianza al 9-1-1, para servirle", dice la operadora.

Así, a través de la cuenta C5 Escudo Urbano, el organismo comparte distintos videos no solo con llamadas orientadoras como esta, sino también de situaciones de emergencia y seguridad diversas, tanto para informar de los servicios atendidos, como para prevenir situaciones futuras.

