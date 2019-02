Ante los maestros, Alfaro promete prisión por venta de plazas en SEJ

El gobernador Enrique Alfaro prometió que todos los participantes en la red de venta de plazas de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) irán a la cárcel.

“La vamos a desmantelar pedacito por pedacito y voy a ir hasta arriba contra los que resulten responsables”, dijo el mandatario durante la presentación del Proyecto Educativo Jalisco, en la Escuela Normal del Estado.

Ante los docentes, Alfaro anticipó que demostrará que, a diferencia de otros gobiernos, no se centrarán en buscar sólo “chivos expiatorios”.

El pasado 9 de febrero, el Gobierno del Estado reveló la existencia de una red dedicada a la venta de plazas para obtener diversos puestos en la SEJ. Por cada una, sus integrantes cobraban entre 10 mil y 130 mil pesos, por lo que se estima que recaudaron más de 35 millones de pesos.

Al momento del anuncio, se habían detectado al menos 838 casos. A algunas víctimas les vendieron plazas provisionales o aún sin entregar.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó en ese entonces que se tenían identificados a cuatro operadores de 17 que conformaban ese grupo. Por estos hechos se interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

El funcionario detalló que tras hacer pública la noticia se abrió una mesa con personal de Educación y de la Fiscalía para recibir nuevos casos. “Se ha incrementado (la lista) ligeramente”. Flores no precisó cuántos casos se sumaron.

Evaluación, acto de justicia y perfeccionamiento: SEJ

Juan Carlos Flores Miramontes es el nuevo titular de la Secretaría de Educación de Jalisco. ESPECIAL

El Proyecto Educativo Jalisco es la nueva Reforma Educativa del Estado, que incluye la evaluación de los maestros y se presentará en los próximos meses.

En entrevista con EL INFORMADOR, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, afirmó que para tener el mejor modelo, actualmente se consulta a instituciones de educación, secciones sindicales y sociedad civil.

-¿Está a favor o en contra de las evaluaciones a los maestros?

-Estamos a favor porque creemos que es un mecanismo que enriquece el ejercicio profesional. Es un acto de justicia y de perfeccionamiento. El sexenio pasado se habló de la evaluación, donde señalaban con consecuencias no favorables a quien no aprobaba. Nosotros lo hacemos de una manera amplia y buscamos que, en este mundo que requiere cada vez más habilidades, y no sólo en las conocidas como “duras”, se haga a través del conocimiento que da esta evaluación.

"Yo creo que el concepto de reprobación caerá en desuso porque no queremos ver quién no sabe, sino cómo perfeccionamos a los profesores como parte del sistema". Juan Carlos Miranda.

-¿Se seguirá realizando en Jalisco?

-Sí, es una herramienta indispensable para el ejercicio educativo y de crecimiento personal. Tanto los profesores como los niños tienen un sistema y estamos trabajando en los cursos alternativos que podrían presentarse una vez que la solicitud de reforma avance. Hoy por hoy, la ley que se promulgó el sexenio pasado es la vigente y es como seguimos trabajando. Son los criterios en los cuales los profesores son atendidos en sus necesidades de ingreso al sistema de promoción y estamos atentos de cómo va a derivar esa propuesta federal.

-¿Qué tanto va a cambiar la reforma en Jalisco?

-El cambio es muy significativo. Lo que nosotros estamos viendo es un proceso de formación y atención, por lo cual no comienza con una evaluación, sino con un diagnóstico para conocer el estado de las capacidades y habilidades que requiere un docente.

-¿Cuántos profesores evaluarán este año?

-La cantidad depende del tipo de espacio que se requiere: si es para un ingreso al sistema, depende de la cantidad de espacios disponibles, pero la evaluación es tan amplia que todo el tiempo se está evaluando a los profesores. En un ciclo escolar, seguramente los 78 mil profesores terminan teniendo algún tipo de evaluación. Si nos referimos a evaluaciones muy específicas, depende de cada proyecto y necesidad de evaluar.

-¿Cuántos maestros reprobaron en la última evaluación?

-Son muy pocos comparados con la cantidad de evaluados. Si comparamos unas decenas con 78 mil, es un porcentaje muy pequeño. Además, recordemos que es un tema de oportunidades y lo que queremos es un tema más de crecimiento que negativo en el proceso.

-¿Qué va a pasar con los que reprueben?

-Yo creo que el concepto de reprobación caerá en desuso porque no queremos ver quién no sabe, sino cómo perfeccionamos a los profesores como parte del sistema.

-¿Qué aspectos se evaluarán?

-Se hará una evaluación integral al maestro. Se necesitan varios aspectos, desde el dominio de la asignatura hasta cómo se transmite y cómo se generan condiciones de enseñanza. En nuestro proyecto de evaluación, estamos interesados en cómo se promueven ciertas habilidades y actitudes de aspectos académicos, didácticos y pedagógicos, además del esquema de promoción integral de la persona que va con el concepto de educar para la vida.

-¿Quién aplicará las evaluaciones a maestros? ¿La Secretaría o habrá un organismo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)?

-En el caso de desaparecer (el INEE), la Secretaría hace las evaluaciones y se definen los criterios. Sin embargo, estamos (haciendo) un proyecto donde, ante el anuncio de desaparición del INEE, Jalisco está conformando un esquema por el cual podamos tener elementos de independencia. Uno de los principales elementos de la evaluación es no ser juez y parte, sino que un externo pueda corroborar que aquello que estoy evaluando sea consistente, transparente y pertinente. Estaremos preparados para que, una vez que (la desaparición del INEE ) sea un hecho, tengamos una alternativa local.

-¿Qué presupuesto tendrán para las evaluaciones?

-Tenemos que hacer adecuaciones porque, antes de la desaparición del INEE, ya había un presupuesto armado. Sin embargo, ya hay un punto de partida, pues la Secretaría tiene una Dirección General de Evaluación y referentes de evaluaciones externas a las que, seguramente, recurriremos.

Presentan nuevo proyecto

El diseño del Proyecto Educativo de Jalisco (PEJ) se presentó a los maestros en el gimnasio de la Escuela Normal del Estado.

El gobernador Enrique Alfaro reiteró que este trabajo responderá a la Reforma Educativa. “Fue una reforma que se hizo queriendo convertir a los maestros en los responsables del fracaso del modelo educativo”.

Parte de ella consistirá en una evaluación para los maestros pero que no será punitiva, sino que traerá de la mano capacitación permanente, para lo que pidió también la cooperación de los docentes.

También se dio inicio a una simplificación administrativa en la que los profesores sólo deberán realizar los registros de ingreso e informe final en la plataforma de registro CAS. También se eliminó la plataforma estatal para el registro de los consejos de participación social.

El PEJ se consolidará en los siguientes meses. En febrero se integrará un consejo consultivo; en marzo se desarrollará un modelo de evaluación; entre abril y mayo se ajustará el proyecto; y en junio se presentará el proyecto final.