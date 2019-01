Ante desabasto de gasolina, Carlos Lomelí pide “calma”

El delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, aseguró que los retrasos en el abastecimiento de combustible en Jalisco dará como resultado una reducción en el robo de gasolina en todo el país, por lo que pidió “paciencia” y “calma” a los jaliscienses.

“Lo que se está haciendo en los diferentes redes de Pemex es para evitar el robo de la gasolina. Muy pronto se va a regularizar el asunto respecto al abasto de la gasolina en Guadalajara y otras ciudades de la República”, mencionó.

Lomelí reconoció que no es adecuada la infraestructura terrestre en Jalisco para que las pipas transporten la gasolina a las estaciones de servicio sin combustible, pero consideró que el actual inconveniente traerá en el futuro beneficios a los mexicanos.

“Entiendo que hay molestia, que tengamos que formarnos 40 minutos o una hora para abastecer el tanque, pero los resultados del ahorro a nivel nacional se van a ver muy pronto”, avizoró el delegado.

Este miércoles se entregaron los primeros resultados de los censos de los programas sociales federales en Jalisco. Respecto al programa de apoyo universal para adultos mayores, se han registrado a 213 mil de los más de 555 mil ancianos que viven en Jalisco.

“A través del censo se van a regir los programas y a bajar los apoyos. Tenemos trabajando 888 servidores públicos en todo el país, estamos en este momento concentrándonos en terminar el censo con los pequeños productores del campo”, informó el funcionario.

Lomelí adelantó que los adultos mayores ya censados recibirán sus primeros pagos a partir de la segunda quincena de enero, pero el nuevo registro para brindar las pensiones tardará todavía varias semanas más.

“La cuarta transformación viene de raíz, de abajo hacia arriba, y poner en orden padrones y ladrones va a llevar mucho tiempo”, aseguró. “Tenemos que luchar para que no haya padrones inflados ni adultos mayores fantasma, y que los apoyos lleguen electrónicamente a través de una tarjeta”.

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro registró a 111 mil 468 jóvenes, apenas un 27.5% del total de personas que quieren impactar (406 mil). El programa Prepa Si, enfocado a apoyar con 800 pesos mensuales a estudiantes de educación media superior, ya censó oficialmente a 250 mil 565 beneficiados, y se busca apoyar a más de 300 mil estudiantes de este nivel educativo en Jalisco.

Respecto a las fallas que presentó la plataforma web de “Jóvenes Construyendo el Futuro” en días pasados, Lomelí aseguró que fueron fallas técnicas ya resueltas. “Los sistemas a veces no tienen honor, a veces estamos censando y falla porque no hay Internet, o no se pone la palomita, pero creo que lo que estamos haciendo lo hacemos con una gran pasión, y vamos a entregar los apoyos”, indicó.

El próximo 20 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador vendrá a Jalisco para anunciar los primeros apoyos a productores del campo. En ese día, se fijarán los precios de venta de cinco alimentos básicos: leche, trigo, maíz, arroz y frijol.

Carlos Lomelí declaró que se seguirá censando casa por casa al menos por un mes más, hasta la instauración de 27 mil centros de Integración en todo el país para registrar a las personas faltantes de recibir los apoyos sociales federales.

Se apoyará Línea 3, pero sin “fugas de dinero”

De acuerdo al delegado de Programas Sociales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, el gobierno federal terminará la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero (sin dar fecha de conclusión) sólo después de evitar “fugas de dinero” y “derroches” que han llevado a invertir 29 mil 300 millones de pesos en una obra que, en 2014, se cotizó en 17 mil 692 millones de pesos.

“Se duplicó el costo de la Línea 3 y allí no hay tomas clandestinas”, indicó Lomelí. “Se está haciendo un análisis e investigación para ver cómo evitamos fugas en la inversión de infraestructuras como la Línea 3. Va a haber recurso para continuarla (…) pero necesitamos purgar todo donde haya vicios”.

Aún se han nombrado todavía a los representantes de las oficinas federales -las antiguas delegaciones- que estarán subordinados a la figura del “súperdelegado”, representada por Carlos Lomelí.

