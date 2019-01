Ante crisis, frenan venta de gasolina en bidones

Porque ante la escasez de combustible que se registra en el país hay cada vez más filas con gente que quiere llenar bidones de gasolina, las estaciones de servicio que lo hagan serán clausuradas por la Unidad Estatal de Protección Civil.

Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), afirmó que ya los agremiados han sido puestos bajo aviso, por lo que cerrarán los puntos de venta en donde los despachadores sean detectados surtiendo gasolina en recipientes de plástico.

Según el representante de los gasolineros, el contrato de franquicia que firman los permisionarios con Petróleos Mexicanos (Pemex) prohíbe entregar el combustible en recipientes que no sean el tanque del vehículo. También el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado deja en claro que no se permite despachar combustible en “recipientes que sean susceptibles de afectación o que carezcan de cierre hermético”.

Tras documentarse la comercialización de combustible en bidones, el titular de Amegas informó que las estaciones de servicio que lo hicieron serán cerradas. Aseguró que, además, se detectó reventa y acaparamiento de combustible, por lo que pidió a las personas que observen estas prácticas denunciarlas, pues “ponen en riesgo la vida de las personas”.

El sector industrial y el de alimentos se sumaron al exhorto. Los representantes del Consejo de Cámaras Industriales (CCIJ) y de la Cámara de la Industria Alimenticia (CIAJ), Daniel Curiel y Rubén Masayi González Uyeda, respectivamente, pidieron “dejar de almacenar combustibles por el daño que podemos causarle a nuestras familias, colaboradores, vecinos y nosotros mismos”.

Actualmente, Jalisco opera con un abastecimiento de entre 50 y 60% en sus gasolineras, según el Gobierno del Estado. Sin embargo, Daniel Curiel advirtió que, de continuar con esta problemática, en los próximos 15 días puede haber desabasto de alimentos e inmovilización de mercancías. “Ese sería el principal problema: que los vehículos se inmovilicen y la gente no pueda llegar a sus lugares de trabajo. Por ahora tenemos diésel, pero en caso de no haber, la ciudad se paralizaría”, declaró.

Ante los “retrasos de distribución de gasolina”, que ahora han llegado al interior del Estado, el Gobierno federal difundió una serie de recomendaciones para evitar el “pánico”. Uno de ellos: no hacer caso a la información que busca causar alarma.

La Amegas también recomendó no caer en compras de pánico, hacer un uso racional del vehículo (o compartirlo) y usar el transporte público, pues el abasto aún tardará “semanas” en normalizarse.

Carlos Lomelí pide de “paciencia y calma”

El delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí, aseguró que los retrasos en el abastecimiento de combustible en Jalisco traerán como resultado una reducción en el robo de gasolina en todo el país, por lo que pidió “paciencia” y “calma” a los jaliscienses. “Entiendo que hay molestia, que tengamos que formarnos 40 minutos o una hora para abastecer el tanque, pero los resultados del ahorro a nivel nacional se van a ver muy pronto”.

Pemex incumple a Jalisco; sigue el desabasto de combustible

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) incumplió con su compromiso de suministrar los 94 mil barriles de gasolina diarios que se requieren para regularizar el abasto de combustible en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pues el martes pasado sólo llegaron 39 mil.

El mandatario reiteró que apoya la estrategia federal de combate al robo de combustibles, pero a su vez lamentó que se afecte a la población con la falta de gasolina.

“Lo que está pasando en Jalisco con el tema del combustible me parece que ya requiere de una explicación mucho más amplia que la simple presentación ‘heroica’ de que estamos luchando contra el huachicol, y que esas son las consecuencias de esta lucha”, comentó.

En ese sentido, el coordinador del gabinete económico, Alejandro Guzmán Larralde, detalló que lo entregado por Pemex cubre sólo 65% de la demanda en la ciudad. Refirió que sí se registró una mejora en la disposición de combustible, pero aún no en su totalidad, como se comprometió la paraestatal. El funcionario destacó que, a este ritmo, el abasto completo no se alcanzará hasta dentro de dos semanas.

“Los barriles que nos han mandado en los últimos días, más los que van a llegar hoy (ayer), son alrededor de 45 o 60 mil. Sin embargo, por los retrasos no se surte 100% en las estaciones; no llegan directamente allí. Tienen que llegar primero a las terminales y no tienen la cantidad de pipas para abastecer. Nos pueden querer mandar más, pueden tener esa intención, pero mientras no tengan los vehículos están limitados”, explicó.

Fila para comprar gasolina en Guadalajara. EL INFORMADOR/F. Atilano

La carencia “pega” en regiones

Aunque las autoridades estatales afirman que el desabasto de gasolina en la metrópoli es menor que hace días, éste ya llegó al interior del Estado. Alejandro Guzmán Larralde, coordinador del gabinete económico, informó que las autoridades estatales buscaron a los alcaldes de los puntos afectados para saber cómo se les puede asistir.

“Probablemente en algunos (podemos) mandar una o dos pipas para que también compensemos parte de la insuficiencia que hay. Allá con una pipa se resuelve el suministro de varios días; aquí una pipa no hace ni cosquillas”, dijo.

El funcionario reconoció que la situación “preocupa”, pues los problemas de distribución generan un promedio de 20% de desabasto. Los puntos críticos son Amacueca, Atemajac, Atoyac, San Martín Hidalgo, Villa Corona, San Juanito de Escobedo, Ocotlán, Mazamitla, Zapotitlán de Badillo, Colotlán, Villa Hidalgo, Arandas, San Julián y Cañadas de Obregón.

Guzmán Larralde puntualizó que no hay desabasto de diésel y comentó que no tienen reportes de afectaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. De hecho, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) notificó que sus 12 aeropuertos trabajan con normalidad.

Por su parte, el funcionario advirtió que se teme que Jalisco “deje de ser prioridad” para Pemex, por los problemas de abasto que ya se registran en la Ciudad de México y su área metropolitana.

En 10 días, gasolineros dejan de ganar tres mil millones

Las pérdidas económicas registradas por el desabasto de gasolina en el Área Metropolitana de Guadalajara alcanzaron los tres mil millones de pesos, informó Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), quien sostuvo que ellos “no son los únicos que pierden” y que el conflicto afecta a toda la economía del Estado.

Destacó el caso de quienes trabajan como despachadores en las estaciones de servicio, pues ellos han visto mermados sus ingresos al no recibir propinas.

“El mercado de las gasolinas en Jalisco son 300 millones de pesos diarios en ventas. Estos 10 días que tenemos (con desabasto) hemos dejado de vender tres mil millones de pesos. Hay que pagar a los empleados, a los despachadores, ellos ganan su salario y, sobre todo, ganan las propinas. En un trabajo de ocho horas, ellos ganan de 300 hasta 500 pesos de propina; ellos son los que están ahorita sufriendo”, detalló.

Reiteró que, de mantenerse el esquema de distribución con pipas, llevará varias semanas regularizar el abasto. Agregó que, si se reabre el poliducto Salamanca-Guadalajara, en cinco horas se tendría el combustible diario que requiere la ciudad.

CLAVES

“Expresidentes sabían del problema”

Omisión. El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló de “omisión” en el robo de combustible a sus antecesores, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ya que sabían sobre el alto índice de ese delito.

Evidente. “Las autoridades sabían”, dijo el Mandatario. “Lo sabían todos, desde Fox, quién le siguió, Calderón, todos. Tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios o robos”, acusó.

Ceguera. Afirmó que había una especie de “ceguera” y cuestionó que no fue posible que nadie se haya dado cuenta que se robaban mil pipas de combustible al día.

Pacto. “Era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres sexenios”. Afirmó que ayer fue el día en el que menos vehículos cargados se robaron en los últimos años: 27 pipas.

SUN

Línea de denuncia

El Gobierno de la República pide el apoyo de los ciudadanos para que denuncien el huachicoleo. Y para ello, habilitó la línea 01800-228-9660, o bien, a través del correo electrónico vigilante@pemex.com.