Amplían bolsa para atender a personas en situación de calle

Una nueva bolsa de cuatro millones de pesos es la que destinará el Ayuntamiento de Guadalajara para la atención de personas en situación de calle. Así lo informa el alcalde, Pablo Lemus Navarro, quien explica que, de acuerdo con el último censo hecho por el municipio, se tienen identificadas a mil 400 personas en situación de calle: 200 más que al inicio de año.

Esto, dice, ha provocado un aumento en las atenciones brindadas en los albergues operados por el DIF municipal, pues una sola persona puede recibir hasta siete servicios de manera mensual. “Los recursos ya eran insuficientes para la gran cantidad de personas. Los albergues empiezan a ser insuficientes, esa es la realidad de las cosas”, lamenta.

Los cuatro millones, remarca, fueron obtenidos luego de diversas modificaciones presupuestales del ayuntamiento, sin embargo, hasta anoche no se había informado a cuánto ascenderá la bolsa total destinada para atender esta problemática durante el año.

Hoy se llevará a cabo una reunión en conjunto con el DIF Guadalajara y la Tesorería municipal para analizar cuáles son los recursos disponibles y cómo se podrá destinar la ampliación para lograr una atención integral.

“Pedí que no fuera un programa a cargo de la Policía de Guadalajara porque le queríamos dar una visión de corte social, no de seguridad pública. Le pedí a Diana Vargas, la directora del DIF Guadalajara, la orientación de estos cuatro millones de pesos para saber cómo se van a destinar, pero que no sólo fuera una atención humanitaria, que será la mayor parte de los recursos, sino que sea también para conseguir oportunidades laborales y de reactivación económica”, destaca Lemus Navarro.

El presidente municipal puntualiza que esto es debido a que se busca brindarles, además del cobijo y los alimentos en los albergues del DIF Tapatío, la oportunidad de sumarse a una bolsa de trabajo, ya que algunas personas llegaron a la calle porque perdieron su empleo, especialmente por la contingencia por el COVID-19 y no pudieron conseguir uno nuevo.