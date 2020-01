Ambiente frío prevalecerá en la ZMG hasta el 15 de febrero

Las bajas temperaturas continuarán de manera regular hasta mediados de febrero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con nulas posibilidades de lluvia, al menos en los próximos 10 días, afirmó el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), doctor Mario Enrique García Guadalupe.

“Estamos en plena temporada invernal y la época más fría. Este año no tiene por qué ser así, no hay sistema de variabilidad climática del 15 de enero al 15 de febrero. Saber cuál va a ser la temperatura es difícil, el pronóstico con una buena precisión es de hasta tres días. Normalmente, tendremos mañanas, entre las 7:00 y 8:00 horas en el AMG, de siete grados centígrados promedio. Fuera del aeropuerto serán más bajas, que es lo común, por la tarde aumenta hasta alrededor de 25 grados. En la Costa puede aumentar mucho entre 28 o 29, y las mínimas no bajarán tanto y estarán entre 12 a 13 grados”, explicó.

El especialista explicó que este invierno será normal en cuanto a las bajas temperaturas y, por el momento, no se anticipa ningún evento que pueda generar lluvias en los próximos días, aunque es probable que después de ese tiempo se presente algún fenómeno.

“Puede ocurrir, sí, pero no lo podemos saber en este momento; en los próximos 10 días garantizo que no va a ocurrir algún evento lluvioso como el que sucedió a principios de año”, recalcó en rueda de prensa.

En esta época de invierno, hay presencia de masas frías e inversiones térmicas por la disminución de la temperatura y la salida más tarde del sol como ha ocurrido otros años, señaló García Guadalupe.

El investigador del IAM dijo que en los últimos días de diciembre y primeros de enero se han presentado inversiones térmicas en el AMG por los cambios en la temperatura, que han provocado que los contaminantes en el aire incrementen por arriba de la norma y que sean nocivos para la salud.

Zonas como Las Pintas, Miravalle, Loma Dorada, el Centro de Guadalajara y parte de la estación Atemajac han tenido índices de contaminación fuera de la norma entre las 8:00 y las 10:00 horas, según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

“En invierno vamos a ver comúnmente este fenómeno. En época de frío las partículas contaminantes son las que más prevelecen, mientras que en temporada de calor, el ozono es el que aumenta sus niveles de contaminación. Considerando que los 100 Imecas es el límite máximo permisible para la salud, sin que cause efectos nocivos, vemos que alrededor de 150 días al año se supera la norma establecida para estos contaminantes, de tal manera que estos días indican que los niveles de contaminación son extremadamente significativos para el AMG durante todo el año, y eso es un problema para la población”, subrayó.

El investigador del IAM, doctor Alejandro Márquez Lugo, dijo que, en otros fenómenos astronómicos, se prevé que la primavera dé inicio el 19 marzo a las 21:50 horas; el verano entrará el 20 de junio, a las 16:44 horas; mientras que el otoño comenzará el 22 de septiembre, a las 20:31 horas y el solsticio de invierno, el 21 de diciembre a las 16:02 horas.

Explicó que Guadalajara está ubicada en una zona intertropical en la que el Sol se recorre hacia el Norte o Sur dos veces al año y no genera sombras dos días al año; este fenómeno, conocido como “pasos cenitales”, este año serán el 22 de mayo y el 13 de julio. 2020 será un mal año para ver eclipses desde Guadalajara, pues además de que no habrá ningún eclipse de sol, solamente se podrán percibir dos de Luna, el 5 de junio y el 30 de noviembre, pero ambos serán penumbrales, es decir, en los que ese satélite no se enrojece, sino que sólo pierde un poco de su brillo, concluyó Márquez Lugo.

