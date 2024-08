Alista Morena impugnaciones ante TEPJF por GDL y gubernatura

El partido Morena alista las impugnaciones de las elecciones por la alcaldía de Guadalajara y la gubernatura de Jalisco ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tras ser notificados de las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado en la que ratificaba los triunfos de Verónica Delgadillo por la alcaldía tapatía y de Pablo Lemus por la gubernatura, Morena tendrá hasta este sábado para presentar las impugnaciones ante la Sala Regional Guadalajara y la Sala Superior del TEPJF.

La ex candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, acusó que ya esperaban la resolución del Triejal y confían en la instancia federal para favorecer su causa. “No va a estar obedeciendo al gobernador. Confiamos en que el Tribunal Electoral Federal va a defender los principios constitucionales que sustentan la democracia. Este desenlace en el Tribunal Electoral de Jalisco ya lo conocíamos, era predecible”.

Reclamó nuevamente que el Triejal está al servicio del gobernador de Jalisco, aunque recordó que la autoridad electoral federal no se someterá al mandatario estatal. “Ellos obedecen a otros intereses y no a la democracia de Jalisco. No nos causa ninguna sorpresa. Las autoridades responsables de decir que no estarán sometidas a obedecer al gobernador”.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Eduardo Almaguer, representante de Morena ante el IEPC, acusó que el Triejal no analizó de fondo el recurso presentado, por ello, fue desechado. “Además de no ir al fondo del estudio de las pruebas que se presentaron, hicieron de manera ilegal un recuento de las actas que ellos decidieron sin que nosotros tuviéramos conocimiento para aumentar la diferencia de manera dolosa y facilitar el triunfo del candidato de MC”.

Por lo tanto, confían en que el Tribunal Federal sí estudiará las causas de fondo y revertirá la decisión del Triejal; en caso de que no sea así, respetarán el resultado.

Laura Imelda Pérez, presidenta electa de Tlaquepaque, también se pronunció tras la decisión que le favorece y que desecha cualquier impugnación interpuesta por la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de aquel municipio, Citlalli Amaya. Al respecto, comentó que si bien hubo irregularidades, la perjudicaron a ella y aun así, fue ganadora.

“En Tlaquepaque se contabilizaron el 92 por ciento de los paquetes electorales que se abrieron. Ni el 100 por ciento de los votos alcanzarían para igualar la ventaja que tenemos sobre Movimiento Ciudadano. Las irregularidades sí existieron”.

FS