El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ratificó la victoria de Pablo Lemus en la elección por la gubernatura. “Confirmar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana… en el que se declaró la elegibilidad de la candidatura electa y se ordenó la constancia de mayoría respectiva a Pablo Lemus Navarro”, sentenciaron los magistrados.

En la ponencia del Tribunal se explicó que Morena no pudo probar las supuestas irregularidades graves de la elección. “El actor no acredita la existencia de una irregularidad grave, circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni la trascendencia de lo que implicó. No aporta pruebas idóneas y suficientes. No acredita que fueran sistemáticas. El actor pretende que se anule la elección a la gubernatura basado en meras inferencias, presunciones o especulaciones”, se precisa.

En la resolución también se establece que la diferencia entre el primero (Lemus) y el segundo lugar (Claudia Delgadillo) fue mayor al 5%. Por eso no aplica el Artículo 41 constitucional. “De los resultados se deduce que la votación válida en esta elección quedó en tres millones 667 mil 673. Si el partido Movimiento Ciudadano tuvo un millón 626 mil 789 votos, representa el 44.25%, y la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco un millón 440 mil 024, que es el 39.17%. La diferencia de votos fue de 186 mil 765 votos, lo que en porcentaje representa una diferencia de 5.08%”.

Pablo Lemus destacó que se respetó la decisión de los jaliscienses. “Se desmintió la cantaleta de fraude que Morena ha esparcido durante los últimos dos meses. El Tribunal reafirmó el triunfo de Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Guadalajara… y el de Morena en Tlaquepaque”.

Acentuó que defenderán la victoria y la decisión de los jaliscienses, por lo que se debe ver hacia adelante y responder a las necesidades de la población. Insistió en que está abierto a tener una reunión con Claudia Sheinbaum. “Reafirmamos nuestra disposición para tener una reunión con la presidenta electa de nuestro país, en cuanto su agenda se lo permita”.

Añadió que se reunirá hoy con el equipo de la ganadora de la elección presidencial para presentar proyectos, como el transporte masivo que conectará el aeropuerto de Guadalajara con el estadio de las Chivas.

Por otra parte, el Tribunal también confirmó la victoria de Verónica Delgadillo (de Movimiento Ciudadano), en la elección por la Presidencia Municipal de Guadalajara, así como el triunfo de Laura Imelda Pérez (de Morena), en la contienda por Tlaquepaque.

En ambos casos se consideraron como infundados los argumentos presentados por las partes que buscaban anular la elección. En el caso de Guadalajara, el Tribunal precisó que hubo imprecisiones en la entrega de paquetes electorales; sin embargo, determinó que no alteraron los resultados de la elección.

Sandro Arreola, politólogo y asesor, explicó que la siguiente instancia a la que acudirán los actores municipales es la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que la impugnación por la gubernatura deberá resolverse en la Sala Superior.

Cronología

9 de junio

Validez del Instituto Electoral de Jalisco. El organismo entregó la constancia que acreditó y confirmó como ganador de la elección de la gubernatura a Pablo Lemus.

10 de junio

Validez de las elecciones municipales. El Instituto entregó constancias a ganadores de elecciones municipales.

15 de junio

Impugnación. La ex candidata a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Delgadillo, quien recurrió ante el Tribunal Electoral de Jalisco.

Morena y aliados también impugnaron la elección de Guadalajara.

Y Movimiento Ciudadano impugnó la elección de Tlaquepaque.

12 de agosto

El Tribunal ratifica los triunfos de Pablo Lemus, Verónica Delgadillo y Laura Imelda Pérez.

1 de octubre

Inicio de las nuevas administraciones municipales. Los tribunales deben resolver antes.

6 de diciembre

Inicio de la administración estatal.

¿Qué sigue?

En Guadalajara y Tlaquepaque

Las impugnaciones de “Chema” Martínez y Citlalli Amaya continuarán ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación.

Y podrían pasar a una tercera y última instancia: la Sala Superior de este Tribunal.

Gubernatura de Jalisco

La impugnación seguirá directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, donde se resolverá el caso.