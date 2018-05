Alfaro va por renovación del Poder Judicial

Jalisco requiere de una reorganización de fondo en los poderes públicos estatales y, en el caso del Judicial, es necesario hacer una renovación y limpia completos, aseguró el candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro.



Durante su participación en un foro sobre impartición de justicia, estado de derecho y combate a la corrupción, organizado por el Colegio de Abogados y la Barra Mexicana de Abogados, invitó a la comunidad jurídica del estado a que, de ganar la elección, le ayuden a revisar los temas, afinar las ideas y ajustarlas a la realidad actual.

Hoy le pedí a la comunidad jurídica que nos ayude a revisar nuestro planteamiento; los necesitamos a todos para detallar y afinar objetivos. pic.twitter.com/UGK5PSbFhW — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 2 de mayo de 2018



"Que pudiera instalarse una mesa muy amplia de discusión para, una vez que decidamos cómo se hace la limpieza, ahora viene el tema de cómo vamos a elegir a los nuevos integrantes".



Señaló que el flagelo de la inseguridad no necesita únicamente un cambio en el diseño policíaco, sino en el modelo judicial.



"El problema va mucho más allá, de nada sirve un planteamiento de seguridad, mientras que no entiendan que nuestro sistema de procuración y repartición de justicia está echado a perder, así de claro, esa es mi convicción".



Dijo que no todos los magistrados, jueces o ministerios públicos son corruptos, sin embargo, el sistema en conjunto está podrido.



Además, con la renovación del sistema se podrá iniciar el proceso de restablecer el estado de derecho, como una plataforma para recuperar la paz.



"La violencia no se combate con más violencia, yo sí creo que la violencia se combate con justicia. Con el diseño institucional que tenemos actualmente, la justicia es una quimera que está alejada tristemente del alcance de la mayoría de los jaliscienses".

