Durante su rueda de prensa semanal celebrada este martes, el gobernador de Jalisco aceptó que le ha dado luz verde a la consulta popular que realizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sobre el pacto fiscal; asimismo, consideró que el presupuesto de 22 millones 546 mil 230 pesos para el ejercicio puede ser viable.

Además a nivel estatal, están a punto de aceptar la pregunta como la están adecuando en el IEPC: "¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación Fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del Pacto Fiscal?"

El gobernador dio su opinión al respecto.

“Propuse que se modificara el plazo porque era importante tener información antes de hacer esta consulta respecto a cómo se daba el proceso del presupuesto del próximo año, ya el IEPC estableció una propuesta de presupuesto requerido para la consulta, y estamos cerca de encontrar un punto de acuerdo para lograr tener los recursos para tener este ejercicio de participación ciudadana, estamos de acuerdo con la pregunta como se formó, y creo que podemos en estar en condiciones, y las instancias de participación ciudadana que están involucradas en este proceso, en que la consulta se realice hacía finales de noviembre, por si había alguna duda, claro que va a haber consulta sobre el tema del pacto fiscal”, comentó.

El mandatario estatal además dijo que el realizar la consulta no es para tener diferencias con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Simplemente hay que recordar quién planteó la idea de la consulta, fue el Presidente de México, el hacer la consulta no tiene nada que ver con los términos que estamos llevando la relación institucional entre el Gobierno federal y Gobierno del Estado, no es ánimo de confrontación, es simplemente defender a nuestro Estado y hacer que la gente se involucre para Jalisco y para el futuro del Federalismo del Estado”, destacó el ejecutivo.

El que el IEPC realice la consulta del Pacto Fiscal le da seriedad al ejercicio, considera el gobernador de Jalisco, lo que sí pidió es que la participación infantil no sea contabilizada.

“Hay que entender primero que la consulta la va a organizar la autoridad electoral, y eso me parece que debe ser motivo de tranquilidad y de que las cosas se van a hacer correctamente, platiqué con el presidente del Instituto Electoral sobre este tema, me parece que se debe de hacer una diferenciación de los ejercicios, el alentar la cultura de la participación con los niños me parece muy positivo y de ahí que los votos de los niños se contabilicen en el resultado de la consulta son dos cosas distintas, se tiene que hacer un ejercicio de diferenciación y la autoridad electoral lo tiene claro y se aclarará en los próximos días”, dijo.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM