Alfaro responde al Semáforo de Propuestas de EL INFORMADOR

En respuesta al ejercicio Semáforo de Propuestas, donde EL INFORMADOR evaluó la propuesta de Enrique Alfaro de crear una nueva Constitución de Jalisco, el candidato de MC aseguró que la propuesta tiene las condiciones para llevarse a cabo, debido al respaldo que la propuesta tiene en los habitantes de Jalisco y al ejemplo que ofreció la Ciudad de México y su nueva constitución promulgada en 2017.

"Quienes expresan que asumir un reto de este tipo es difícil de hacer, no comparten la visión de nosotros de que Jalisco no necesita una reparación por encimita. Necesitamos una cirugía mayor, un nuevo comienzo y acuerdo entre todos los jaliscienses", manifestó.



Alfaro recordó que su proyecto de refundación de Jalisco "puede tener ese componente (la Constitución) o no tenerlo". Sin embargo, cree que este nuevo contrato social es una demanda en la cual "la enorme mayoría de los jaliscienses coinciden en su necesidad".

"Hablar de un nuevo constituyente no es un asunto menor, pero tampoco puede ser un acto que asuma el gobernador, la posibilidad vendrá de una demanda social, de un llamado del pueblo de Jalisco a la necesidad de establecer nuevas reglas", afirmó el candidato al Gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano.